Pernambucana é a primeira mulher a ser general do Exército

Solenidade de promoção de Cláudia Cacho ocorreu nessa quarta (1º) em Brasília. A general irá assumir a direção do Hospital Militar de Área de Brasília

Pernambucana, Cláudia Cacho é a primeira general do Exército Brasileiro (Foto: Divulgação)

A pernambucana Cláudia Lima Gusmão Cacho, de 57 anos, tornou-se a primeira mulher na história a alcançar o posto de general do Exército Brasileiro. A solenidade de Promoção de Oficiais-Generais, aconteceu nesta quarta-feira (1º), em Brasília.

Médica pediatra, a general Cláudia, na época coronel, havia sido indicada ao posto em fevereiro, por votação secreta do Alto Comando do Exército. A promoção foi assinada pelo presidente Lula e publicada no Diário Oficial da União, na terça (31/3).

Segundo o Exército Brasileiro, ela assumirá a direção do Hospital Militar de Área de Brasília (HMAB), sendo também a primeira mulher a ocupar o cargo. Antes, ela era subdiretora da unidade de saúde.

“Tenho consciência da responsabilidade, um reconhecimento pelo trabalho que foi realizado ao longo de todos esses anos desde o meu ingresso nas Forças Armadas”, comentou Cláudia, em entrevista ao Correio Braziliense.

Sobre a general

Natural do Recife, Cláudia Cacho entrou no Exército em 30 de janeiro de 1996 como oficial temporário, no então 42º Batalhão de Infantaria Motorizada, em Goiânia (GO). Foi aprovada no Concurso de Admissão para a Escola de Saúde do Exército, concluindo o Curso de Formação de Oficiais Médicos em 1998.

Formada na Universidade de Pernambuco (UPE), a general foi a 1ª colocada no Curso de Formação de Oficiais Médicos do Exército Brasileiro. Ela é pós-graduada em Administração Hospitalar e possui MBA em Gestão Estratégica de Saúde e Curso de Comando e Estado-Maior do Exército.

“Ao longo de sua trajetória, destacou-se pelo mérito profissional, experiência em gestão e desempenho comprovado em missões de alta complexidade, com destaque para a direção do Hospital de Guarnição de Natal/RN e do Hospital Militar de Área de Campo Grande/MS”, informou o Exército.