Mulher é morta a tiros dentro de casa em Pesqueira, no Agreste de Pernambuco

A vítima de 21 anos foi morta na sala da própria residência, no bairro do Prado, em Pesqueira, no Agreste. Polícia investiga o caso

Viatura da Polícia Civil de Pernambuco (Foto: Ascom/PCPE)

Uma jovem de 21 anos, identificada como Paula Jennifer Barbosa, foi assassinada a tiros na manhã desta quarta-feira (22), no bairro do Prado, no município de Pesqueira, no Agreste de Pernambuco. De acordo com informações repassadas à Polícia Civil, a vítima foi encontrada sem vida na sala da residência onde morava com diversas marcas de disparos de arma de fogo.

Segundo moradores da localidade, a Polícia Militar foi acionada após tiros serem ouvidos. Quando os agentes chegaram no imóvel, encontraram a porta da casa aberta e a jovem morta.

A área foi isolada para o trabalho de perícia do Instituto de Criminalística (IC). Em seguida, o corpo foi recolhido e encaminhado para o Instituto de Medicina Legal (IML) de Caruaru.

Em nota, a Polícia Civil de Pernambuco informou que o caso foi registrado como homicídio consumado. “Um inquérito policial foi instaurado para apurar todos os fatos, identificar a autoria e a motivação do crime”, afirmou a corporação.