Paulista realiza mutirão de negociação de dívidas com a Neoenergia nos dias 23 e 24 de julho

A ação acontecerá na sede do Procon, no Centro da cidade, das 8h às 14h

O mutirão proemte condições especiais aos munícipes (Foto: Chico Peixoto / SEI)

O Programa de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon) de Paulista, em parceria com a Neoenergia, promoverá, nos dias 23 e 24 de julho, um mutirão de negociação de dívidas.

A iniciativa conta com o apoio da Prefeitura do Paulista e tem como objetivo facilitar a regularização de débitos, oferecendo aos consumidores a oportunidade regularizar a situação junto à companhia e evitar a judicialização de conflitos. A ação acontecerá na sede do órgão, localizada na Rua Papa João XXIII, nº 59, no Centro da cidade, das 08h às 14h.

Segundo o superintendente do Procon Paulista, Gustavo Balbino, o mutirão garantirá condições especiais aos munícipes. “Além de proteger o consumidor de práticas abusivas, também atuamos no enfrentamento ao superendividamento. Com essa parceria, a Neoenergia oferecerá condições especiais para que os paulistenses consigam negociar seus débitos e voltar a ficar em dia com as contas”, afirmou.

Ainda de acordo com o superintendente, o atendimento será realizado por ordem de chegada, e os interessados deverão apresentar documento oficial com foto, CPF e uma conta de energia em nome do titular da dívida. “Caso a a pessoa não seja o titular da dívida, também será necessário apresentar uma procuração assinada pelo devedor, autorizando o representante a realizar a negociação”, completou.