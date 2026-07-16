Apac emite alerta de observação para chuvas na Zona da Mata e Região Metropolitana do Recife

Aviso indica possibilidade de pancadas de chuva com intensidade moderada durante a noite desta quinta-feira (16) e ao longo da sexta (17)

Foto ilustrativa de chuva no Recife (DP)

A Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac) emitiu, nesta quinta-feira (16), um alerta de Estado de Observação para a Zona da Mata Norte, Região Metropolitana do Recife e Zona da Mata Sul de Pernambuco.

Segundo a agência, o aviso foi renovado devido à permanência de um sistema de confluência de ventos estacionado sobre o oceano.

Para a Região Metropolitana do Recife e a Zona da Mata, a previsão é de pancadas de chuva com intensidade moderada durante a noite desta quinta-feira (16) e ao longo da sexta-feira (17).

No Agreste, as chuvas continuam com intensidade variando de fraca a moderada.

O alerta meteorológico é válido até as 17h desta sexta-feira (17).