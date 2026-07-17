Dia da Solidariedade oferece atendimentos gratuitos durante o fim de semana em Tamandaré

Evento promovido pelo Instituto Padre Arlindo segue até domingo (19) com consultas médicas, emissão de documentos, atividades esportivas e programação aberta ao público

A iniciativa acontece no Forte de Santo Inácio de Loyola (Foto: Divulgação)

Começou nesta sexta-feira (17) e segue até o domingo (19) a quinta edição do Dia da Solidariedade, promovido pelo Instituto Padre Arlindo. Realizado no Forte de Santo Inácio de Loyola, em Tamandaré, no Litoral Sul de Pernambuco, o evento reúne dezenas de instituições parceiras em uma ampla ação social, com atendimentos gratuitos nas áreas de saúde, cidadania, bem-estar e inclusão, além de atividades esportivas e celebrações abertas ao público.

Nos dois primeiros dias da programação, serão oferecidas consultas em diversas especialidades médicas, além de exames, atendimentos de fisioterapia, odontologia, nutrição, psiquiatria, saúde da mulher e oncologia.

A população também terá acesso a serviços de cidadania, como emissão de documentos, orientação jurídica, atendimento da Defensoria Pública, Balcão de Direitos, serviços do Detran, espaço infantil, massoterapia, distribuição de cestas básicas, castração de animais e serviços de beleza e maquiagem.

"Nossa missão sempre foi cuidar das pessoas por inteiro. Quando unimos saúde, cidadania, esporte e solidariedade, mostramos que é possível transformar vidas por meio do cuidado, da fé e do amor ao próximo", afirma o padre Arlindo.

No sábado (18), às 19h, será celebrada uma missa em ação de graças, seguida de um jantar comemorativo pelo aniversário do padre Arlindo, com a participação de cerca de 200 convidados.

No domingo (19), a programação será encerrada com o Tamandaré em Movimento, que contará com caminhada, corrida, ciclismo e aulas de zumba, reforçando a importância da atividade física, da convivência e da promoção da qualidade de vida.