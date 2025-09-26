Pernambuco vai receber 57 novas unidades de atendimento em saúde

As iniciativas fazem parte do programa do governo federal, que, em apoio aos estados e municípios, busca ampliar a capacidade de atendimento do SUS

Em todo o Brasil, estão previstas a construção de 899 novas unidades de atendimento (Foto: Pree Leonel/MS)

O Ministério da Saúde anunciou, nesta sexta-feira (26), a liberação de R$ 136 milhões para a construção de 57 novas unidades de atendimento em Pernambuco. A medida beneficia 50 municípios do estado e inclui 53 Unidades Básicas de Saúde (UBSs), dois Centros de Atenção Psicossocial (CAPS) e duas policlínicas.

Os recursos fazem parte do Novo PAC Seleções 2025 e têm como objetivo ampliar a rede pública de saúde e reduzir a sobrecarga da atenção especializada.

Além da infraestrutura, Pernambuco recebeu 10 novos médicos especialistas, que já começaram a atuar em três cidades. Eles fazem parte do programa Agora Tem Especialistas, voltado para reforçar o atendimento em áreas com maior demanda.

“Esse é um esforço importante do Agora Tem Especialistas para reduzir o tempo de espera por consultas, exames e cirurgias. A expansão imediata da oferta de serviços, com a mobilização de toda a estrutura pública e privada de saúde do país, vem acompanhada de mais investimento em infraestrutura pelo Novo PAC Saúde. Uma frente estruturante que vai garantir mais serviços de saúde para a nossa população”, afirmou o ministro da Saúde Alexandre Padilha.

Em todo o Brasil, o governo federal prevê a construção de 899 unidades de saúde, com investimento de R$ 2,5 bilhões. Até agora, 322 médicos especialistas já foram incorporados à rede pública em 156 municípios.

O Nordeste é a região que mais recebeu profissionais nesta primeira etapa: 188 médicos, o equivalente a 58% do total. Entre as especialidades mais presentes estão ginecologia, anestesiologia, cirurgia geral, otorrinolaringologia e áreas do atendimento oncológico.

O Ministério da Saúde também anunciou incentivos inéditos para residentes, preceptores e tutores em 20 especialidades médicas e em áreas multiprofissionais, como enfermagem obstétrica e física médica. Até 2026, serão investidos R$ 112 milhões nessa ação.

Outra medida é a abertura de 4 mil bolsas de residência, sendo 3 mil para médicos e mil para outras áreas da saúde. Segundo a pasta, trata-se da maior oferta da última década. Só em 2025, estão previstos R$ 1,8 bilhão para programas de residência.

Atualmente, Pernambuco possui 86 programas de Residência Médica e 37 em área multiprofissional, com mais de 1,1 mil bolsistas financiados pelo ministério.

O governo também retomou a certificação de hospitais de ensino, reconhecendo oficialmente as instituições aptas a formar especialistas e qualificar o atendimento no SUS. O Brasil tem hoje 202 hospitais certificados. Em Pernambuco, oito já possuem o selo, mas outros 57 ainda podem solicitar o reconhecimento.