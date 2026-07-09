Estado detalha critérios do auxílio e faz balanço das ações após as chuvas

Seis órgãos e entidades participaram da divulgação do balanço da Operação Chuvas (Mauricio Ferry/DP Foto)

O Governo de Pernambuco apresentou, nesta quinta-feira (9), o balanço das ações realizadas para atender os 27 municípios afetados pelas chuvas que atingiram a Região Netropolitana do Recife (RMR), a Zona da Mata e o Agreste de Pernambuco. Ao todo, R$ 168 milhões foram empregados em ações integradas da Operação Chuvas, entre elas a implementação do Auxílio Pernambuco, que concedeu a R$ 2,5 mil a 3,5 mil famílias mapeadas pelos municípios, com destinação expressiva de 91,6% para ações de reestruturação.



Dias antes do anúncio, famílias atingidas pelas chuvas realizaram protestos em diferentes pontos da Região Metropolitana do Recife. As manifestações interditaram trechos da BR-101, da Avenida Recife e da PE-05 (Avenida Belmino Correia), em São Lourenço da Mata, em cobrança pelo pagamento do Auxílio Pernambuco. Na coletiva desta quinta, a Secretaria de Assistência Social, Combate à Fome e Políticas sobre Drogas (SAS) esclareceu que todas as famílias cadastradas e que atendiam aos requisitos estabelecidos para acessar o recurso foram contempladas.



“Algumas famílias que estão reclamando ou não cumpriam os critérios [para o auxílio], ou chegaram depois. Nós temos ciência desses protestos, mas foram feitos mais cadastros pelos municípios além dos 3.500 previstos”, justificou a secretária da SAS, Andreza Pacheco, ao recordar que o levantamento inicial foi resultado do diálogo entre a Defesa Civil e os municípios afetados. Ela destacou ainda que, após aprovação imediata da Assembleia Legislativa de Pernambuco (Alepe), o número de famílias beneficiadas foi ampliado em 40% em relação à previsão inicial.



Um dia após o início das fortes chuvas, o Decreto nº 60.542/2026 reconheceu situação de emergência em 27 municípios, entre eles Recife, Olinda, São Lourenço da Mata, Camaragibe e Abreu e Lima, na RMR; Goiana, Timbaúba e Vitória de Santo Antão, na Zona da Mata; e Passira e Pombos, no Agreste. Ao todo, R$ 8,75 milhões foram investidos no auxílio, que contemplou os 24 municípios que enviaram as informações necessárias para viabilizar o benefício. Outros três informaram não possuir público elegível.



Para receber o Auxílio Pernambuco, três critérios deveriam ser atendidos cumulativamente: residir em uma das áreas afetadas dos municípios em situação de emergência; estar inscrito no Cadastro Único (CadÚnico) do Governo Federal, com renda per capita familiar de até meio salário mínimo; e apresentar atestado da Defesa Civil municipal comprovando que a família foi atingida pelas chuvas. Além desses requisitos, que habilitavam o acesso ao benefício, o decreto também estabeleceu critérios de prioridade.



De acordo com a gestão estadual, não há previsão para novos cadastros. A secretária Andreza Pacheco ressaltou outras ações desenvolvidas pelo governo. “Estamos juntos com as outras frentes. O Auxílio Pernambuco foi uma ação a mais. A Secretaria não trabalha só com o auxílio, mas sim com benefício eventual emergencial, com as cozinhas comunitárias e cozinhas solidárias que receberam o aporte para atender à população.”



Representante da Defesa Civil comenta participação do órgão na Operação Chuvas (crédito: Mauricio Ferry/DP Foto)

Ações integradas

No balanço geral da Operação Chuvas, o Estado destacou que mais de 160 equipes foram mobilizadas para atuar nas áreas afetadas. Ao todo, foram distribuídos 19.888 itens de necessidade básica, como colchões, lençóis e kits de higiene e limpeza, além de 19.840 litros de água e mais de 10 mil refeições por meio das cozinhas solidárias. Nesse período, R$ 3 milhões foram investidos pela Compesa, que mobilizou 300 profissionais para restabelecer o abastecimento de água.



Dos R$ 168 milhões investidos, 91,6% foram destinados a ações emergenciais de recuperação, reconstrução e restabelecimento da infraestrutura, executadas conjuntamente pela Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação (Seduh), por meio da Companhia Estadual de Habitação e Obras (Cehab), e pelo Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco (DER-PE).



Na prática, R$ 154,76 milhões foram empregados na recuperação de estradas vicinais e pontes, na reconstrução de passagens molhadas, na desobstrução de cursos d'água e na limpeza e no desassoreamento de rios e canais. Entre maio e junho, 300 máquinas foram mobilizadas para atender essas demandas em 23 municípios. Até esta quinta-feira, R$ 10,56 milhões já haviam sido executados em obras concluídas.



O estado destinou ainda R$ 1,224 milhão para o cofinanciamento do benefício eventual emergencial às prefeituras dos municípios atingidos, para que executem o atendimento às famílias afetadas. Os critérios para a transferência e os valores dos repasses não foram informados. Na coletiva, a secretária da SAS afirmou que os municípios de Goiana e Timbaúba receberam o recurso em duas ocasiões. Além disso, o Estado investiu R$ 1,3 milhão em ajuda humanitária.

