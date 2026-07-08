Polícia Rodoviária Federal apreende 700 kg de laticínio sem refrigeração em Garanhuns

Produto foi apreendido e será encaminhado à Agência de Defesa e Fiscalização Agropecuária (Divulgação/PRF)

Uma carga de 700 Kg de uma pasta derivada do leite que era transportada sem refrigeração foi apreendida, na última terça-feira (7), pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), na BR-423, município de Garanhuns, no Agreste pernambucano. O produto estava distribuído em sacos plásticos e era transportado na carroceria de uma caminhonete.

Policiais realizavam uma fiscalização no Km 93 da rodovia, quando abordaram uma caminhonete conduzida por um jovem, de 26 anos. Ao verificar o compartimento de carga, foi encontrada a mercadoria sem refrigeração, sem nota fiscal ou registro junto aos órgãos reguladores da produção de laticínios.

O motorista informou que havia saído de São Bento do Una, também no Agreste, e iria entregar a carga na cidade de Quebrangulo, em Alagoas.

O produto foi apreendido para ser encaminhado à Agência de Defesa e Fiscalização Agropecuária (Adagro), para a adoção das medidas legais.

