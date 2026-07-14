Paulista se torna a segunda cidade de Pernambuco a implementar patinetes elétricos

De acordo com o secretário de Segurança Cidadã, Mobilidade e Defesa Civil do Paulista, Ricardo Medeiros, os patinetes elétricos estão disponíveis na área central do município

Atualmente, apenas a área central da cidade, como no Parque Aurora e a Praça Agamenon Magalhães, está disponibilizando cerca de 78 patinetes para a população. (Foto: João Gonçalves / SEI)

Seguindo o exemplo do Recife, o município do Paulista, na Região Metropolitana, passou a disponibilizar patinetes elétricos para a população, tornando-se o segundo município de Pernambuco a implementar esse tipo de transporte.

De acordo com o secretário de Segurança Cidadã, Mobilidade e Defesa Civil do Paulista, Ricardo Medeiros, a iniciativa busca ampliar a mobilidade urbana e conectar os bairros do município de forma mais eficiente. Segundo o gestor, os patinetes estão disponíveis para uso desde a última sexta-feira (10).

"Paulista aproveitou a oportunidade que surgiu porque entendemos que o patinete oferece uma importante opção para a ligação entre os bairros, principalmente dentro da lógica da micromobilidade. A disponibilização desse transporte tem como foco facilitar o deslocamento da população, promover uma mobilidade sem emissão de carbono e também oferecer uma opção de lazer", explicou.

A primeira cidade de Pernambuco a implantar esse modal foi o Recife, em março deste ano. Apesar de ampliar as opções de deslocamento na capital, o serviço também registrou um alto número de flagrantes de uso irregular.

Em maio deste ano, por exemplo, cinco adolescentes foram flagrados dividindo um único patinete elétrico na Avenida Conselheiro Aguiar, em Boa Viagem, na Zona Sul do Recife. Em vídeos que circularam nas redes sociais, os jovens aparecem trafegando pela via em uma situação considerada de risco e em desacordo com as regras de utilização do serviço.

Em abril, outros usuários também foram flagrados realizando manobras na contramão da Avenida Boa Viagem. Em imagens registradas pela equipe do Diario de Pernambuco, três jovens aparecem circulando em patinetes por volta das 23h, nas proximidades do Hotel Atlante Plaza.

Casos como esses levaram as empresas responsáveis pelo serviço a bloquear mais de 100 usuários apenas no primeiro mês de funcionamento na capital pernambucana.

Além do uso irregular, foram registrados pelo menos dois acidentes envolvendo patinetes elétricos nos três primeiros meses de operação.

Um dos casos envolveu o hoteleiro Thiago Machado, de 39 anos, que sofreu uma fratura no braço direito após ser atingido por um patinete conduzido na contramão, na Avenida Conselheiro Aguiar, no dia 7 de abril.

Outro caso, registrado pela Secretaria Estadual de Saúde de Pernambuco (SES-PE), envolveu um homem de 24 anos, cuja identidade não foi divulgada. Ele sofreu uma torção com luxação em um dos membros inferiores.

Também houve registros de abandono dos veículos em locais inadequados, como rios e canais do Recife.

Como Paulista pretende evitar acidentes e uso irregular

Para coibir o uso inadequado dos patinetes elétricos, o secretário Segurança Cidadã, Mobilidade e Defesa Civil do Paulista, Ricardo Medeiros informou que a Prefeitura de Paulista está elaborando uma norma municipal, que deverá ser concluída em cerca de um mês. O documento estabelecerá regras para a utilização dos equipamentos e permitirá identificar e suspender usuários que descumprirem as normas.

Além disso, segundo o secretário, serão realizadas ações educativas voltadas à população. Os moradores também poderão denunciar irregularidades por meio da Ouvidoria do município.

O secretário destacou ainda que a fiscalização do uso correto dos patinetes será realizada de forma conjunta pela Prefeitura de Paulista e pela Jet, empresa responsável pela operação do serviço.

"Apesar de muitas pessoas utilizarem os patinetes como forma de lazer, é importante que a população entenda que eles são um modal de transporte. Existem regras e legislação que precisam ser respeitadas para garantir a segurança de todos e evitar acidentes", ressaltou.

Disponibilidade dos patinetes elétrico em Paulista

Atualmente, apenas a área central da cidade, como no Parque Aurora e a Praça Agamenon Magalhães, está disponibilizando cerca de 78 patinetes para a população.

Porém, segundo Ricardo Medeiros, a iniciativa será ampliada para os bairros de Arthur Lundgren I e II, Paratibe, Jardim Paulista Alto e Baixo e Mirueira, com a instalação de aproximadamente 20 estações.

Essas localidades fazem parte do primeiro módulo do processo de implementação dos patinetes elétricos no município, que ainda contará, segundo Ricardo Medeiros, com a instalação de três estações na PE-15, onde a circulação será permitida apenas na ciclofaixa da localidade.

Ainda conforme o secretário, os patinetes elétricos também serão instalados ainda nesta semana na orla da cidade.

Com a expansão para essas novas localidades, o número de patinetes se ampliará para 400 dispositivos. A ideia final da gestão municipal é disponibilizar entre 1 mil e 1,5 mil patinetes para a população.

Regras de uso em Paulista

O uso dos patinetes elétricos em Paulista é permitido a partir de 18 anos, exclusivamente de forma individual. Além disso, não é permitido circular em dupla nem utilizar o patinete para transporte de cargas ou serviços de entrega.

Com relação a devolução do equipamento, ela deve ser feita nos pontos indicados no aplicativo, sem abandonar o veículo em vias públicas, calçadas, faixas de pedestres, acessos veiculares ou rampas de acessibilidade.

Ao encerrar a corrida, o usuário deve fotografar o patinete estacionado no local autorizado e enviar o registro diretamente pelo aplicativo GO JET.

Valor das corridas em Paulista

Segundo a Jet, os preços de lançamento em Paulista começaram em R$ 0,99 de desbloqueio e a partir de R$ 0,39 por minuto de uso, com os valores sempre visíveis na própria plataforma antes da confirmação do aluguel.

Para usuários frequentes, foram disponibilizados pacotes de minutos (15, 30, 60, 100 e 200 minutos), com validade de até 30 dias. Os créditos podem ser recarregados diretamente pelo aplicativo, com cartão de crédito ou PIX.

Além dessas opções, os usuários também podem realizar a assinatura de planos mensais.

