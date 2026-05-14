Vídeo mostra cinco jovens na mesma patinete elétrica em Boa Viagem, no Recife

Uso dos equipamentos é permitido apenas para maiores de 18 anos e limitado a uma pessoa por viagem, mas flagrantes de irregularidades seguem recorrentes no Recife

Alunos são flagrados andando em conjunto em patinete em Boa Viagem (Foto: Reprodução/Wahtsapp)

O flagrante de cinco adolescentes dividindo uma única patinete elétrica na Avenida Conselheiro Aguiar, em Boa Viagem, Zona Sul do Recife, se somou aos diversos casos de uso irregular dos equipamentos compartilhados na capital pernambucana. O vídeo mostra os jovens circulando pela via em situação considerada de risco, em desacordo com as regras de utilização do serviço.

As imagens se tornaram comuns desde o início da operação dos patinetes elétricos compartilhados no Recife. Em pouco mais de um mês de funcionamento do sistema, vídeos e fotos publicados por moradores mostram usuários ignorando normas básicas de segurança, sobretudo em áreas de grande circulação de veículos e pedestres.

Entre os casos já registrados estão o transporte de três pessoas em um único equipamento, incluindo um bebê, adolescentes fardados utilizando o mesmo patinete e até homens circulando juntos em vias públicas. Também houve registros de abandono dos veículos em locais inadequados, como rios e canais da cidade.

As regras de circulação dos patinetes no Recife determinam que o uso é permitido apenas para maiores de 18 anos e restrito a uma pessoa por equipamento. A velocidade máxima autorizada é de 20 km/h, enquanto em áreas de pedestres o limite cai para 6 km/h. Os usuários devem circular em ciclovias, ciclofaixas e vias com velocidade reduzida.

Entre as orientações repassadas aos usuários estão a obrigatoriedade de manter as duas mãos no guidão, não utilizar fones de ouvido durante a condução, não pilotar após consumo de álcool e descer do equipamento para atravessar faixas de pedestres.

Expansão dos serviços

Dados divulgados pela empresa Whoosh, uma das operadoras no Recife, apontam que mais de 35 mil viagens já foram realizadas na cidade, com mais de 100 mil quilômetros percorridos e cerca de 10 mil usuários cadastrados desde o início da operação.

Atualmente, os patinetes estão disponíveis em 19 bairros da cidade, incluindo Boa Viagem, Pina, Bairro do Recife, Graças, Casa Forte, Derby e Madalena. O serviço integra a política de micromobilidade urbana como alternativa para deslocamentos curtos.

