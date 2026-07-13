Defensoria Pública oferece exames gratuitos de DNA para reconhecimento de paternidade

Inscrições seguem abertas até 20 de julho e ação será realizada no Recife e em municípios do interior com oferta de exames, mediação e reconhecimento de filiação

Exame de DNA é oferecido de forma gratuita (Foto: Divulgação)

A Defensoria Pública de Pernambuco (DPPE) está com inscrições abertas para mais uma edição da campanha “Meu Pai Tem Nome”, que oferece exames gratuitos de DNA e serviços voltados ao reconhecimento de paternidade e maternidade. A iniciativa será realizada ao longo de julho no Recife e em municípios do interior do estado, com atendimentos destinados à garantia do direito à filiação e à regularização de vínculos familiares.

Na capital, serão disponibilizados 50 exames de DNA na sede da Defensoria, localizada na Avenida Manoel Borba, no bairro da Boa Vista. Até o momento, 36 atendimentos já foram agendados.

No interior, a ação ocorre em diferentes unidades da instituição. Em Santa Cruz do Capibaribe, serão ofertados 15 exames; em Brejo da Madre de Deus, 12; e em Toritama, oito testes de DNA, cujas datas de coleta ainda serão definidas.

Já em Limoeiro, a Defensoria realizará 20 exames de DNA no dia 31 de julho, data escolhida como o “Dia D” da campanha, sob coordenação do defensor público Gustavo Cardoso. Em Lajedo, estão previstos outros dez exames na mesma data.

Além da coleta de material genético, a programação inclui sessões de conciliação e mediação para apresentação dos resultados de exames realizados em mutirões anteriores. Em Goiana, serão divulgados 23 resultados no dia 31 de julho, referentes à ação promovida em abril. Em Palmares, serão apresentados 17 resultados de exames coletados durante mutirão realizado em maio.

Também estão previstas sessões de abertura de resultados em Floresta e Belém do São Francisco. No primeiro município, dois exames serão analisados no dia 30 de julho. Já em Belém do São Francisco, 13 resultados serão apresentados no dia 31.

Como participar

As inscrições para participar da campanha permanecem abertas até o dia 20 de julho. Para solicitar atendimento, é necessário apresentar documento de identidade, CPF, comprovante de residência e certidão de nascimento dos filhos. Moradores da Região Metropolitana do Recife podem realizar o agendamento presencialmente na sede da Defensoria ou por meio do site oficial da instituição.

Durante a campanha, também serão oferecidos serviços de reconhecimento de paternidade e maternidade socioafetiva, com possibilidade de multiparentalidade, além do reconhecimento sem multiparentalidade e da abertura de resultados de exames com mediação, no Recife.

A campanha “Meu Pai Tem Nome” é promovida nacionalmente pelo Conselho Nacional das Defensoras e Defensores Públicos-Gerais e busca ampliar o acesso ao direito à filiação, previsto na Constituição Federal, por meio de ações gratuitas de regularização familiar.