Auxiliar exalta força da bola parada após vitória do Santa Cruz: 'Nosso diferencial'

Bola parada do Santa Cruz (Paulo Paiva / FPF)

Embalado na Série C do Campeonato Brasileiro, o Santa Cruz conquistou a sua terceira vitória consecutiva ao bater o Barra-SC por 2 a 1, neste domingo (12), na Arena Barra FC. Sob o comando do auxiliar Roberto Maschio, substituto do suspenso Cristian de Souza, o Tricolor garantiu três pontos fundamentais longe de casa e se consolidou na parte de cima da tabela de classificação. O auxiliar técnico tratou a bola parada tricolor como um diferencial crucial para o atual momento do time.

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O caminho do triunfo começou justamente em um lance estratégico. Everaldo cobrou falta na cabeça de Matheus Vinícius, que testou para o fundo das redes. A jogada foi bastante enaltecida pelo auxiliar técnico, que destacou o trabalho diário dos bastidores do Arruda.

"É fundamental ser sólido na parte defensiva das bolas paradas e, na ofensiva, ter recursos, ter repertório. Nós temos uma comissão técnica muito capacitada no Santa Cruz, trabalhando em conjunto a todo momento, o que nos dá a condição de ler bem os adversários para montar a estratégia certa. Esse trabalho coletivo tem feito a diferença para que a gente consiga, nos detalhes, vencer os jogos", explicou o auxiliar.

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Domínio e sofrimento natural

Em entrevista coletiva após a partida, Roberto Maschio elogiou o volume de jogo do Santa Cruz na etapa inicial e explicou que, embora a estratégia não fosse diminuir o ritmo na etapa final, a pressão do adversário acabou forçando a equipe a recuar.

"Foi um jogo em que a gente tinha estudado muito a equipe do Barra e as alternativas que ela poderia apresentar. Tivemos um domínio muito grande da nossa parte no primeiro tempo e construímos o placar. No segundo tempo, era natural o Barra vir para cima buscar o resultado. A natureza dos fatos fez com que a gente tivesse menos domínio e a equipe deles fosse superior no segundo tempo", analisou.

Olho na tabela

Com 24 pontos conquistados, o Santa Cruz segue em franca ascensão na reta decisiva da primeira fase. Agora, o elenco tricolor terá um hiato de duas semanas para trabalhar. O Tricolor volta a campo apenas no dia 25 deste mês, quando recebe o Figueirense, na Arena de Pernambuco, às 17h, em duelo válido pela 15ª rodada da Série C.

