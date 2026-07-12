Jovem atacada por tubarão em Boa Viagem recebe alta após mais de um mês internada

Marcela Vitória de Lima Santos, de 19 anos, deixou o Hospital da Restauração neste sábado (11), após passar por cirurgias e reabilitação. Família mantém campanha para custear prótese e tratamento.

Marcela Vitória deixa o Hospital da Restauração após receber alta (Reprodução/Redes Sociais)

Marcela Vitória de Lima Santos, de 19 anos, que teve a perna direita amputada após um ataque de tubarão na Praia de Boa Viagem, na Zona Sul do Recife, recebeu alta hospitalar neste sábado (11).

Ela estava internada desde o dia 1º de junho no Hospital da Restauração, localizado no bairro do Derby, na área central do Recife. A estudante universitária passou por cirurgias e por um processo de reabilitação durante a internação.

O primo Jonas André, que estava com a jovem na praia no dia do ataque, é chamado de herói pela jovem por ter sido responsável por retirá-la do mar. "Minha reação foi tirá-la dali", contou.

Segundo Jonas, o primeiro dia de Marcela em casa tem sido de adaptação e repouso. "Ela ainda está com pontos na perna. É preciso ter cuidado para não romper os pontos. Mas ela está muito feliz. Não via a hora de voltar para casa", afirmou.

Ele também comemorou a evolução da prima. "Na medida do possível, ela está bem. Estava com saudades dos amigos e da família", disse.

Jonas contou ainda que Marcela foi recebida com cartazes contendo frases de incentivo e mensagens de carinho. Entre as mensagens estavam: "Você é um milagre" e "Você é forte". Os cartazes foram colocados nas paredes da casa da jovem.

Nas redes sociais, Jonas André, publicou o momento da saída de Marcela do HR.

Assista ao vídeo:

Vaquinha

Para dar continuidade ao tratamento de Marcela familiares e amiigos criaram uma vaquinha virtual. A campanha tem como objetivo arrecadar recursos para a compra de uma prótese e para custear as despesas da reabilitação.

Em um vídeo publicado nas redes sociais, a estudante explica que a prótese será indispensável para reconstruir a rotina interrompida pelo acidente. Segundo ela, o equipamento permitirá retomar os estudos, o trabalho e outras atividades que fazia antes do ataque.

As contribuições podem ser feitas por meio da chave Pix [email protected] ou diretamente pela plataforma Vakinha.

Menino também freceu alta

Na última segunda-feira (6), outra vítima de ataque de tubarão também recebeu alta hospitalar. João Lucas Castor Nemezio Sales, de 11 anos, foi atacado na Praia de Piedade, em Jaboatão dos Guararapes, no dia 31 de maio, um dia antes do incidente com Marcela.

O menino teve a perna esquerda amputada e estava internado em um hospital particular.

Números

Desde o início do monitoramento oficial dos ataques de tubarão, em 1992, Pernambuco contabiliza 84 vítimas. Apenas neste ano, foram registrados quatro ataques. Antes dos casos envolvendo Marcela e João Lucas, outros dois incidentes já haviam sido registrados. Em janeiro, uma turista foi atacada por um tubarão-lixa em Fernando de Noronha. No mesmo mês, um adolescente foi atacado na Praia de Del Chifre, em Olinda, e morreu em decorrência dos ferimentos.