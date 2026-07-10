Você sabia que um pernambucano detém o recorde de participações em gols em uma copa?

Recorde de participação em gols em uma copa do mundo já dura 76 anos, mas pode ser quebrado em 2026: Mbappé e Messi são os candidatos

Lionel Messi, da Argentina, e Kylian Mbappe, da França (ROBERTO SCHMIDT / AFP e FRANCK FIFE / AFP)

Em meio a uma copa do mundo onde os recordes de gols são quebrados a quase toda rodada, um deles segue intacto há 76 anos. E o dono dele é um brasileiro, um pernambucano.

Ademir de Menezes é o nome do jogador com mais participações em gols em uma edição de copa do mundo.



Em 1950, na Copa do Brasil, Ademir, formado na base do Sport e então jogador do Vasco, balançou as redes adversárias por nove vezes. Em outras seis, deu as assistências para que seus companheiros marcassem.



A marca de 15 participações diretas em gols foi igualada oito anos depois por um francês: Just Fontaine (13 gols e duas assistências).



O húngaro Sandor Kocsis (em 1954) e o alemão Gerd Müller (em 1970) vêm a seguir com 13.



O recorde estabelecido pelo pernambucano Ademir de Menezes, no entanto, pode ser mais um superado nesta Copa. Mas não será fácil, mesmo considerando a capacidade dos concorrentes.



Mbappé tem ainda dois jogos pela frente (semifinal e final, ou disputa do 3º lugar). Após a vitória sobre Marrocos, na quinta (9), ele chegou a 11 participações, sendo oito gols e três assistências.



Vai precisar de pelo menos mais quatro para empatar com o brasileiro Ademir e o conterrâneo Fontaine ou cinco para brilhar isolado em mais um topo de ranking de copas.



Messi também está de olho neste posto. Antes de entrar em campo para pegar a Suíça, neste sábado (11), o 10 argentino soma oito gols e duas assistências. Ele está forte na briga com Mbappé para quebrar uma das marcas com maior duração.