IBGE: Pernambuco supera média nacional de bullying, mas lidera ações de prevenção nas escolas

Dados do IBGE divulgados nesta quarta-feira (25) revelam que o estado possui um alto índice de humilhação entre jovens, ao mesmo tempo em que se destaca no combate à violência escolar.

Estudante (Freepik)

Pernambuco apresenta um cenário preocupante no que diz respeito à violência escolar. Dados divulgados nesta quarta-feira (25), pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), referentes a 2024, mostram que o estado está acima da média nacional no percentual de estudantes que relataram ter sofrido bullying de forma recorrente.

De acordo com a pesquisa, 28,4% dos estudantes pernambucanos entre 13 e 17 anos, matriculados em escolas públicas, afirmaram ter se sentido humilhados por provocações de colegas duas ou mais vezes nos 30 dias anteriores ao levantamento. O índice supera a média nacional, que é de 27,2%.

Os dados também mostram que o problema vem crescendo no país nos últimos anos. Em 2019, 23,0% dos estudantes brasileiros relataram ter sofrido bullying, percentual que subiu para 27,2% em 2024, um aumento de 4,2 pontos percentuais, indicando maior ocorrência de situações repetidas de humilhação entre colegas.

Embora os casos de bullying sejam frequentes, Pernambuco se destaca na execução de políticas de combate ao problema. No estado, 69,9% das escolas públicas participantes do Programa Saúde na Escola (PSE) realizaram ações de prevenção contra o bullying. O índice é significativamente maior que a média nacional, que registrou apenas 46%. No ranking brasileiro, Pernambuco ocupa a segunda posição, atrás apenas do Piauí (70,4%).

Liderança em ações contra brigas



Pernambuco é o estado que mais promove ações de prevenção a brigas com luta física nas dependências escolares. Enquanto a média de escolas que realizam esse trabalho no Brasil é de 37,2%, em Pernambuco o número chega a 60,1%.

A discrepância entre o alto investimento em prevenção e a permanência dos índices de bullying acima da média nacional sugere um cenário de dualidade. Embora o governo e as instituições de ensino estejam se mobilizando mais do que a média do país para educar e prevenir, a realidade vivida pelos alunos ainda reflete uma cultura de violência que precisa ser erradicada.