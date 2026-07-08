Grande Recife registra protestos em pelo menos dois pontos nesta quarta-feira (8)

Vídeos mostram manifestantes ocupando ao menos duas vias após atearem fogo

Protesto na Avenida Mascarenhas de Morais, na Imbiribeira (Reprodução/Redes sociais)

Circulam nas redes sociais, no começo da noite desta quarta-feira (8), imagens de protestos na Região Metropolitana do Recife. As gravações mostram manifestantes ocupando ao menos duas vias após atearem fogo.

De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco, uma viatura de combate a incêndio foi deslocada para atendimento na Avenida Mascarenhas de Morais, na Imbiribeira, na Zona Sul da cidade. Também há outra ocorrência na Avenida Recife, no bairro do Jiquiá, Zona Oeste da cidade, confirmada pela corporação.

Ainda estariam acontecendo concentrações em outros três pontos: na Estrada dos Remédios, no bairro de Afogados; na Avenida Belmino Correia, em Camaragibe; e na Avenida Caxangá.

*Matéria em atualização.