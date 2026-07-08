Encerram no dia 10 as inscrições para o SSA da UPE

A taxa de inscrição custa R$ 130, e as provas serão realizadas em novembro e dezembro

Estão sendo ofertadas 3.710 vagas, distribuídas em 17 campi e 61 cursos de graduação (Divulgação/UPE)

As inscrições para o Sistema Seriado de Avaliação (SSA) 2027, da Universidade de Pernambuco (UPE), encerram na próxima sexta-feira (10). A taxa de inscrição é de R$ 130, e o Manual do Candidato está disponível no site: http://processodeingresso.upe.pe.gov.br.

Ao todo, estão sendo ofertadas 3.710 vagas, distribuídas em 17 campi e 61 cursos de graduação. Desse total, 1.855 vagas são destinadas ao SSA e outras 1.855 ao Sistema de Seleção Unificada (Sisu), do Ministério da Educação (MEC).

Das 1.855 vagas destinadas ao SSA, 60% são reservadas ao sistema universal de concorrência, enquanto os outros 40% serão destinados a estudantes egressos de escolas públicas estaduais, municipais ou federais que tenham cursado, de forma integral, exclusiva e regular, os anos finais do Ensino Fundamental (6º ao 9º ano) e todo o Ensino Médio, condição que deverá ser comprovada no ato da matrícula.

Os candidatos do SSA 3 também poderão optar pelo Sistema de Ações Afirmativas, que contempla quatro estratos (A1, A2, A3 e A4):

A1: 10% das vagas para estudantes com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a um salário mínimo;

A2: 10% das vagas para estudantes com qualquer renda familiar per capita;

A3: 10% das vagas para estudantes autodeclarados pretos, pardos, quilombolas ou indígenas com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a um salário mínimo, mediante análise e aprovação da Comissão de Heteroidentificação;

A4: 10% das vagas para estudantes autodeclarados pretos, pardos, quilombolas ou indígenas com qualquer renda familiar per capita, também mediante análise e aprovação da Comissão de Heteroidentificação.

Calendário de provas

SSA 3: 1º e 2 de novembro de 2026 (manhã);

SSA 1: 6 e 13 de dezembro de 2026 (manhã);

SSA 2: 6 e 13 de dezembro de 2026 (tarde).

Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (81) 3183-3660, pelo e-mail [email protected] ou no site http://processodeingresso.upe.pe.gov.br.