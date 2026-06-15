Enem 2026: curso no Recife oferece aulão gratuito para estudantes nesta terça (16)

A expectativa do curso Oficina de Estudos é que o aulão gratuito reúna 1 mil estudantes que irão prestar o Enem 2026. Inscrições estão abertas até às 18h desta segunda (15)

Por conta do período junino, o Enem de Milhões também oferecerá atrações, interação, brindes, comidas típicas e momentos de integração (Foto: Divulgação / Curso Oficina de Estudos)

Mesmo faltando cerca de cinco meses para a edição 2026 do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), os estudantes já têm uma opção para intensificar os estudos ainda neste mês de junho, pois o curso Oficina de Estudos está oferecendo um aulão gratuito nesta terça-feira (16), com a expectativa de reunir 1 mil alunos.

Segundo os organizadores do curso, o ENEM de Milhões chega a sua quarta edição com 600 inscrições confirmadas. Apesar desse quantitativo, as inscrições seguem abertas no Sympla até às 18h desta segunda (15).

O aulão, que será oferecido no formato presencial e online, iniciará às 9h desta terça (16) e seguirá até às 17h, período esse que serão revisados os conceitos de uma boa redação e de oito disciplinas (matemática, história, geografia, química, física, biologia, filosofia e sociologia).

Segundo a organização, o evento visa oferecer uma jornada dinâmica de aprendizado, com conteúdos estratégicos, resolução inteligente de questões, técnicas de prova e abordagem dos assuntos mais recorrentes do Enem.

“Nosso desejo é receber não apenas estudantes que já vivem uma rotina intensa de estudos, mas também aqueles que ainda estão buscando um direcionamento, querendo retomar a preparação ou dar os primeiros passos. Queremos que esse aulão seja um momento de aprendizado, revisão, incentivo e descoberta de caminhos para quem sonha com uma aprovação”, destacou o coordenador pedagógico do curso Oficina de Estudos, Fernando Costa.

Por conta do período junino, o Enem de Milhões também oferecerá um ambiente leve e descontraído como forma de estimular o bem-estar dos estudantes durante a rotina intensa de estudos.

Além das aulas, estão previstas no evento atrações, interação, brindes, comidas típicas e momentos de integração, que visa criar uma atmosfera que combina aprendizado, descontração e motivação.

