Banda Marcial Rotary do Alto do Pascoal representa o Brasil no Mundial de Bandas, no México

Banda embarcou nesta terça-feira (7) (Foto: Karol Rodrigues)

A Banda Marcial Rotary do Alto do Pascoal, da Zona Norte do Recife, embarca, nesta terça-feira (7), para o México, onde representará o Brasil no Campeonato Mundial de Bandas Marciais da World Association of Marching Show Bands (WAMSB). O grupo é formado por 61 estudantes da Rede Estadual de Pernambuco e garantiu a classificação após conquistar títulos no Campeonato Sul-Americano de Bandas, realizado em São Paulo. Todas as passagens da delegação foram custeadas pelo Governo do Estado, por meio da Secretaria de Educação. O Mundial reunirá bandas da Polônia, México, Alemanha, Costa Rica e de outros países.

Mateus Cardoso, de 15 anos, estudante do 1º ano do Ensino Médio, é um dos integrantes da banda. O adolescente, que toca trombone, conta que a viagem tem um significado especial: será sua primeira viagem de avião e também a oportunidade de representar a escola e Pernambuco em uma competição internacional. "Tenho medo de altura e nunca viajei de avião. Mas estou feliz porque a minha expectativa é que a gente ganhe", disse. "Sei que vamos enfrentar grupos muito bons, mas só de representar Pernambuco e o Nordeste já é motivo de muito orgulho."

O Campeonato Mundial promovido pela WAMSB reúne, anualmente, bandas marciais de diversos países em disputas divididas por categorias, conforme a faixa etária e o estilo de apresentação. As performances são avaliadas por jurados internacionais, seguindo o sistema de julgamento "One World", adotado pela entidade em suas competições oficiais.

Para o regente da Banda Marcial Rotary do Alto do Pascoal, Ricardo Teodoro, participar do Mundial é uma oportunidade de proporcionar aos estudantes uma experiência de intercâmbio cultural e artístico. Além da disputa pelo título, a banda preparou um repertório especial para apresentar ao público internacional.

"Vamos levar um medley chamado 'Pernambuco Imortal', com músicas que representam a identidade do nosso estado, como Leão do Norte, de Lenine, Asa Branca, de Luiz Gonzaga, encerrando com o tradicional frevo pernambucano. Queremos mostrar ao mundo a riqueza e a força da cultura de Pernambuco", destacou.

Na competição, a Banda Marcial Rotary do Alto do Pascoal disputará as categorias Stop and Play, Color Guard Indoor, Batalha de Percussão e Banda de Concerto. O grupo também já garantiu vaga para o Campeonato Mundial da Irlanda, que será realizado em 2027, reforçando o reconhecimento internacional do trabalho desenvolvido pelos estudantes e pela equipe da banda.

O regente assistente e integrante da banda, Ryan Moura, de 19 anos, explica que cada categoria exige um tipo de apresentação. "A Stop and Play é bem parecida com os desfiles cívicos de 7 de Setembro. Na Banda de Concerto, os músicos se apresentam sentados e executam repertório erudito. Já na Color Guard Indoor, o corpo coreográfico realiza apresentações sincronizadas com as músicas executadas pela banda. E a Batalha de Percussão consiste em confrontos entre as bandas participantes", explicou.

O Campeonato Mundial de Bandas Marciais será realizado entre os dias 10 e 12 de julho, no México.