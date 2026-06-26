Abandono escolar no ensino médio cai para 0,6% em Pernambuco, aponta MEC

Dados do Censo Escolar 2025 mostram melhora nos indicadores de rendimento em Pernambuco e no Brasil

Professor e alunos da rede estadual de ensino de Pernambuco passam a atuar com Novo Ensino Médio (Foto: Rafael Vieira)

Pernambuco registrou redução do abandono escolar e aumento da permanência dos estudantes no ensino médio da rede pública, segundo dados divulgados nesta sexta-feira (26) pelo Ministério da Educação (MEC) e pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep).

Paralelamente, levantamento do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) mostra que oito em cada dez jovens de 15 a 17 anos no estado frequentam o ensino médio na idade adequada.

De acordo com a segunda etapa do Censo Escolar 2025, entre 2022 e 2025 a taxa de abandono escolar em Pernambuco caiu de 1,6% para 0,6%; uma redução de 62,5%. No mesmo período, a taxa de reprovação recuou de 5% para 2,2%, enquanto a distorção idade-série, indicador que mede o atraso escolar, passou de 21,8% para 18%.

Os números indicam que mais estudantes estão conseguindo permanecer na escola e avançar regularmente ao longo da educação básica.

Os dados também dialogam com a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (Pnad) Contínua Educação 2025, do IBGE. A taxa ajustada de frequência escolar líquida dos jovens de 15 a 17 anos matriculados no ensino médio em Pernambuco passou de 76,4% em 2024 para 80,5% em 2025, um crescimento de 4,1 pontos percentuais.

O resultado coloca Pernambuco praticamente no mesmo patamar da média nacional, que avançou de 76,8% para 80,6% no mesmo período.

Pernambuco em 2º lugar no Nordeste

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No cenário nordestino, Pernambuco apresentou desempenho superior ao de estados como Bahia (76,2%), Alagoas (75,3%), Paraíba (74,7%), Rio Grande do Norte (70,5%) e Sergipe (70%). O índice pernambucano também ficou acima de Maranhão (77,5%), mas abaixo de Ceará (84,2%).

Na comparação nacional, o estado ainda aparece atrás de unidades da federação com os maiores índices de frequência escolar no ensino médio, como Paraná (86,6%), São Paulo (86,5%), Minas Gerais (84,8%), Distrito Federal (84,6%) e Tocantins (84,3%).

Brasil

Em todo o país, os indicadores do ensino médio da rede pública também apresentaram evolução entre 2022 e 2025. Segundo o MEC, a reprovação caiu 62%, o abandono escolar diminuiu 61% e a distorção idade-série foi reduzida em 28%. No mesmo intervalo, a taxa de aprovação cresceu 11%.

De acordo com o ministério, a melhora coincide com a implementação de programas como o Compromisso Nacional Criança Alfabetizada, a política de Escola em Tempo Integral, a Estratégia Nacional de Escolas Conectadas e o programa Pé-de-Meia.

Em Pernambuco, o Pé-de-Meia alcançou 471,9 mil estudantes desde o lançamento, em 2024. Desse total, 51,2% são mulheres e 48,8% são homens.

Outro indicador destacado pelo MEC foi o aumento de 46% nas inscrições de concluintes de escolas públicas no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) entre 2022 e 2025.

Os dados da Pnad Contínua também mostram que, no Brasil, a taxa ajustada de frequência escolar líquida dos jovens de 15 a 17 anos aumentou de 76,8% em 2024 para 80,6% em 2025, o maior percentual da série histórica iniciada em 2016. Com isso, a proporção de jovens fora do ensino médio caiu de 23,2% para 19,4% em apenas um ano.

