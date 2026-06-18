Projeto de lei propõe dar nome de Raimundo Carrero a escola em Salgueiro

Homenagem ao escritor sertanejo foi apresentada pelo deputado Luciano Duque e prevê renomear unidade estadual de ensino no município onde o autor nasceu

04/01/2017. Credito: Ricardo Fernandes/DP. Viver - Escritor Raimundo Carrero, que esta lancando um jornal mensal chamado Cenas. (Ricardo Fernandes/DP)

A Assembleia Legislativa de Pernambuco (Alepe) publicou, nesta quinta-feira (18), um projeto de lei que propõe homenagear o escritor pernambucano Raimundo Carrero, falecido na última terça-feira (16). A proposta quer batizar com o nome do jornalista uma Escola de Referência em Ensino Fundamental e Médio localizada em Salgueiro, no Sertão, município onde Carrero nasceu.

A iniciativa, de autoria do deputado estadual Luciano Duque, prevê que a unidade situada às margens da BR-232 passe a se chamar Escola de Referência em Ensino Fundamental e Médio Raimundo Carrero.

Na justificativa do projeto, o parlamentar destaca a trajetória literária, jornalística e cultural do escritor, nascido em 1947, e sua contribuição para a valorização da identidade nordestina por meio da literatura. Segundo o texto, a homenagem busca preservar a memória de um dos principais nomes das letras pernambucanas e aproximar sua história das novas gerações de estudantes.

Carrero construiu uma carreira marcada pela atuação na literatura e no jornalismo. Ao longo de mais de duas décadas, trabalhou no Diario de Pernambuco, onde exerceu funções como crítico literário e editor-chefe de redação. Após mais de 30 anos, ele retornou ao jornal para assinar uma coluna publicada semanalmente no caderno Viver.

Também integrou o Movimento Armorial, idealizado por Ariano Suassuna, iniciativa que defendia a construção de uma produção artística erudita inspirada nas tradições populares nordestinas.

O escritor acumulou ainda passagens por instituições ligadas à cultura em Pernambuco. Foi assessor de imprensa da Fundação Joaquim Nabuco, integrou o Conselho Municipal de Cultura do Recife e presidiu a Fundação do Patrimônio Histórico e Artístico de Pernambuco entre 1995 e 1998. Em reconhecimento à sua trajetória, tornou-se membro da Academia Pernambucana de Letras.

Autor de mais de 20 livros, Carrero recebeu importantes premiações nacionais ao longo da carreira. Entre elas estão o Prêmio Jabuti, conquistado com a obra "As Sombrias Ruínas da Alma", além de distinções concedidas pela Fundação Biblioteca Nacional, pela Associação Paulista de Críticos de Arte (APCA) e pelo Prêmio São Paulo de Literatura.

Além da produção literária, também se dedicou à formação de novos autores, ministrando oficinas e cursos de criação literária. Para o autor do projeto, esse trabalho de incentivo à leitura e à escrita dialoga diretamente com a missão educacional das escolas públicas de referência.

Na proposta, Luciano Duque afirma que a denominação da escola representa um reconhecimento à contribuição de Carrero para a cultura brasileira e uma forma de inspirar estudantes por meio do exemplo de um salgueirense que alcançou projeção nacional sem se afastar de suas raízes sertanejas.

O projeto será analisado pelas comissões temáticas da Alepe antes de seguir para votação em plenário.

