Inscrições para o Prouni-PE encerram nesta terça (7); bolsas são de R$ 500

Ao todo, o Programa Pernambuco na Universidade oferece 500 bolsas para estudantes matriculados em instituições de ensino superior

Para se inscrever é preciso acessar o site do Prouni-PE (Sandy James/DP Foto)

As inscrições para a nova seleção do Programa Pernambuco na Universidade (Prouni-PE) encerram nesta terça-feira (7). Ao todo, serão ofertadas 500 bolsas mensais de R$ 500 para estudantes matriculados em instituições de ensino superior participantes do programa.

Para se inscrever é preciso acessar o site do Prouni-PE. Podem participar estudantes matriculados entre o primeiro e o penúltimo período da graduação, que tenham realizado o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) entre 2009 e 2025 e atendam aos critérios de renda previstos no edital.

O processo seletivo será realizado com base na média das notas obtidas no Enem. O resultado preliminar da primeira etapa está previsto para esta sexta (10). Já a classificação final deve ser divulgada em 14 de agosto.

Distribuição das vagas

Segundo a Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação de Pernambuco (Secti-PE), 350 bolsas serão destinadas a estudantes de cursos das áreas de Ciência, Tecnologia, Engenharia e Matemática (STEM). As outras 150 vagas serão voltadas para alunos dos demais cursos de graduação.

Do total de bolsas oferecidas, 20% serão reservadas para públicos prioritários definidos em lei. Entre eles estão professores da educação básica em exercício da docência, pessoas com deficiência, mulheres em situação de vulnerabilidade socioeconômica ou vítimas de violência doméstica, trabalhadores rurais em regime de economia familiar e integrantes de povos indígenas e comunidades quilombolas.

Atualmente, o programa atende estudantes matriculados em 23 instituições de ensino superior distribuídas em diferentes regiões do estado.

