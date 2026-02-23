Carteira de Estudante digital de 2026 já pode ser pedida no Grande Recife; saiba como fazer
Solicitação deve ser feita de forma online, a partir desta segunda (23); documento de 2025 segue válido até 31 de março de 2026.
Publicado: 23/02/2026 às 09:29
Começa nesta segunda (23) o processo de solicitação da Carteira de Identificação Estudantil (CIE) 2026.
Segundo o Grande Recife Consórcio, a iniciativa contempla cerca de 1 milhão de estudantes da educação infantil, ensino fundamental, médio e técnico que circulam diariamente pelos 14 municípios da Região Metropolitana do Recife (RMR).
O documento permite acesso ao transporte público com benefício da meia-passagem e à meia-entrada em eventos culturais.
Digital
A carteira de Estudante de 2026 será disponibilizada prioritariamente em formato digital.
Como fazer
A solicitação deve ser realizada de forma online, por meio dos sites oficiais:
https://estudante.ciepe.com.br
www.granderecife.pe.gov.br
O sistema funciona de forma integrada com as instituições de ensino. Para os estudantes que já possuem cadastro, após o login, é necessário validar os dados pessoais e aguardar a confirmação da escola. Com os dados corretos, foto atualizada (estilo documento, fundo branco, até 400 kb) e as informações devidamente aprovadas pela instituição, o sistema gera um boleto no valor de R$ 19,00.
Após a confirmação do pagamento, a carteira digital é liberada em até 72 horas, com possibilidade de verificação a partir de 24 horas. O CTM reforça que a CIE 2025 permanece válida até 31 de março de 2026, garantindo prazo suficiente para que os estudantes realizem a atualização cadastral.
Caso o estudante não visualize seus dados ou identifique inconsistências no cadastro, deve procurar imediatamente a secretaria da unidade escolar para solicitar a correção das informações no sistema. O mesmo procedimento se aplica à validação de nova foto de perfil.
Veja os passos para pedir a carteira
Guia rápido de solicitação da CIE 2026
1. Para quem já possui cadastro:
• Acesse o sistema com CPF e senha (há opção de recuperação de senha);
• Valide os dados e emita o boleto;
• Após o pagamento, a CIE estará disponível em até 72 horas.
2. Para novos usuários:
• Selecione a opção “Criar minha conta”;
• Preencha os dados pessoais (CPF, e-mail, nome dos pais, entre outros);
• Confirme a instituição de ensino atual;
• Anexe uma foto 3x4 (JPEG ou PNG) e aguarde a aprovação da escola para emissão do boleto.