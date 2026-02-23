Carteira de Estudante digital de 2026 já pode ser pedida no Grande Recife; saiba como fazer

Solicitação deve ser feita de forma online, a partir desta segunda (23); documento de 2025 segue válido até 31 de março de 2026.

Carteira de Estudante de 2026 terá prioridade no formato digital (Divulgação )

Começa nesta segunda (23) o processo de solicitação da Carteira de Identificação Estudantil (CIE) 2026.

Segundo o Grande Recife Consórcio, a iniciativa contempla cerca de 1 milhão de estudantes da educação infantil, ensino fundamental, médio e técnico que circulam diariamente pelos 14 municípios da Região Metropolitana do Recife (RMR).

O documento permite acesso ao transporte público com benefício da meia-passagem e à meia-entrada em eventos culturais.



Digital

A carteira de Estudante de 2026 será disponibilizada prioritariamente em formato digital.

Como fazer

A solicitação deve ser realizada de forma online, por meio dos sites oficiais:

https://estudante.ciepe.com.br

www.granderecife.pe.gov.br

O sistema funciona de forma integrada com as instituições de ensino. Para os estudantes que já possuem cadastro, após o login, é necessário validar os dados pessoais e aguardar a confirmação da escola. Com os dados corretos, foto atualizada (estilo documento, fundo branco, até 400 kb) e as informações devidamente aprovadas pela instituição, o sistema gera um boleto no valor de R$ 19,00.

Após a confirmação do pagamento, a carteira digital é liberada em até 72 horas, com possibilidade de verificação a partir de 24 horas. O CTM reforça que a CIE 2025 permanece válida até 31 de março de 2026, garantindo prazo suficiente para que os estudantes realizem a atualização cadastral.

Caso o estudante não visualize seus dados ou identifique inconsistências no cadastro, deve procurar imediatamente a secretaria da unidade escolar para solicitar a correção das informações no sistema. O mesmo procedimento se aplica à validação de nova foto de perfil.

Veja os passos para pedir a carteira

Guia rápido de solicitação da CIE 2026

1. Para quem já possui cadastro:

• Acesse o sistema com CPF e senha (há opção de recuperação de senha);

• Valide os dados e emita o boleto;

• Após o pagamento, a CIE estará disponível em até 72 horas.

2. Para novos usuários:

• Selecione a opção “Criar minha conta”;

• Preencha os dados pessoais (CPF, e-mail, nome dos pais, entre outros);

• Confirme a instituição de ensino atual;

• Anexe uma foto 3x4 (JPEG ou PNG) e aguarde a aprovação da escola para emissão do boleto.

