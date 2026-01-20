Prouni 2026/1 terá maior oferta de bolsas desde início do programa

Número de bolsas disponíveis para primeiro semestre do Prouni em 2026 foi divulgado nesta segunda-feira (19)

O número de bolsas disponíveis para este primeiro semestre do Programa Universidade Para Todos (Prouni) em 2026 foi divulgado nesta segunda-feira (19) (Foto: Luis Fortes/MEC)

O número de bolsas disponíveis para este primeiro semestre do Programa Universidade Para Todos (Prouni) em 2026 foi divulgado nesta segunda-feira (19) pelo Ministério da Educação. Nesta edição, o programa contará com um total de 594.519 bolsas, a maior oferta da história do programa. São 274.819 bolsas integrais (de 100%) e 319.700 bolsas parciais (de 50%).

Do total de vagas ofertadas nesta edição, 393.119 das bolsas são para cursos a distância e 16.408 para a modalidade semipresencial; 328.175 são bolsas para bacharelado, 253.597 para cursos tecnológicos e 12.747 para licenciatura. Administração (63.978) e ciências contábeis (41.864) somam o maior número de bolsas.

Criado em 2004, o Prouni é um programa federal que oferta bolsas de estudo (integrais e parciais) em cursos de graduação e sequenciais de formação específica em instituições de educação superior privadas.?As seleções do programa ocorrem duas vezes ao ano para participação do estudante sem diploma de nível superior.

Inscrições

As inscrições no programa estarão abertas de 26 a 29 de janeiro pelo Portal Único de Acesso ao Ensino Superior. No site, os candidatos já podem consultar as vagas ofertadas por curso, turno, instituição e local de oferta. A inscrição no programa é completamente gratuita e deve ser feita exclusivamente pelo portal. Para se inscrever no processo seletivo é necessário que o estudante tenha completado o ensino médio e que tenha participado das edições de 2024 e/ou 2025 do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem).

Além disso, é preciso que ele tenha obtido, no mínimo, 450 pontos na média das cinco provas do exame e que não tenha zerado a prova de redação.

Cronograma

O resultado da primeira chamada será divulgado no dia 3 de fevereiro na página do Prouni. Já a segunda chamada sairá no dia 2 de março. Para participar da lista de espera do Prouni o candidato deverá manifestar seu interesse por meio do Portal Acesso Único nos dias 25 e 26 de março de 2026. A lista estará disponível na página do Prouni e também no Portal Acesso Único, no dia 31 de março, para consulta pelas instituições de ensino superior e pelos candidatos.

Datas importantes

Inscrição: 26 a 29 de janeiro

Resultado da 1ª chamada: 3 de fevereiro

Resultado da 2ª chamada: 2 de março

Manifestação de interesse na lista de espera: 25 e 26 de março

Resultado da lista de espera: 31 de março

Confira os 10 cursos com maior oferta de vagas no Prouni 1º/2026:

Administração: 63.978 bolsas

Ciências Contábeis: 41.864

Análise e Desenvolvimento de Sistemas: 29.367

Gestão de Recursos Humanos: 22.969

Direito: 21.558

Engenharia de Software: 17.484

Logística: 14.714

Criminologia: 13.978

Investigação e Perícia Criminal: 13.900

Psicologia: 13.505