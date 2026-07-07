Olinda inicia Campanha de Intensificação de Vacinação contra o Sarampo

O imunizante estará disponível a partir desta quarta-feira (8) em todas as policlínicas e no Shopping Patteo

O público-alvo se estende a crianças e adultos com esquema vacinal incompleto (Letícia Freitas/Secom Olinda)

A partir desta quarta-feira (8), o município de Olinda começa a intensificar a vacinação contra o sarampo. O imunizante estará disponível nas policlínicas, de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h, e no Shopping Patteo, também de segunda a sexta-feira, das 9h às 16h.

O objetivo é aumentar a cobertura vacinal contra a doença, atualizar o esquema de vacinação da população e fortalecer a proteção coletiva na cidade.

Devem ser vacinadas crianças de 12 meses, que receberão a primeira dose da vacina tríplice viral, e crianças de 15 meses (1 ano e 3 meses), com a segunda dose, por meio da vacina tetra viral ou da tríplice viral associada ao imunizante contra a varicela, conforme disponibilidade.

Também fazem parte do público-alvo pessoas de 5 a 29 anos com esquema vacinal incompleto, que devem receber duas doses, e adultos de 30 a 59 anos sem comprovação de vacinação, para os quais é recomendada a aplicação de, pelo menos, uma dose.

Além disso, há a recomendação para os profissionais da saúde, que devem ter duas doses da tríplice viral. A Secretaria de Saúde de Olinda recomenda que a população compareça aos pontos, se possível, com a caderneta de vacinação, para que seja verificado pelos profissionais, quais e quantas doses o munícipe precisa tomar.

