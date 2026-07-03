Homem é detido após se fantasiar de lobisomem e assustar moradores de Xexéu, na Mata Sul

Moradores relataram aparições da suposta criatura durante a madrugada; polícia apreendeu fantasias e lavrou TCO por perturbação da ordem pública

Homem usava fantasia durante a noite e assutava moradores da cidade (Foto: Reprodução)

As aparições de uma suposta criatura semelhante a um “lobisomem”, que vinham chamando a atenção e assustando moradores de Xexéu, na Zona da Mata Sul de Pernambuco, terminaram na delegacia. Um homem de 42 anos foi identificado pela Polícia Militar como responsável pelos vídeos e conduzido para prestar esclarecimentos.

A ocorrência foi registrada na quarta-feira (1º), depois que moradores denunciaram a presença da figura circulando pelas ruas durante a madrugada. Após as denúncias, equipes do 10º Batalhão da Polícia Militar localizaram o suspeito, identificado como Elivaldo Ribeiro de Sales, no bairro Campos Frios.

Durante a abordagem, os policiais apreenderam uma capa preta, luvas, máscaras de fantasia e um chapéu preto. Conforme a Polícia Militar, os objetos eram utilizados nas gravações que deram origem aos vídeos compartilhados na cidade.

Em nota, a corporação informou que o homem e o material recolhido foram encaminhados à DP do município onde "foi lavrado um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) por perturbação da ordem e da tranquilidade pública”.

A Polícia Civil de Pernambuco disse que o caso está sendo investigado pela 83ª Delegacia de Xexéu. Segundo a PCPE, o homem foi ouvido e prestou esclarecimentos, enquanto as diligências prosseguem até o esclarecimento dos fatos.