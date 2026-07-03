UFRPE busca voluntários para pesquisa e oferece exames cardiovasculares gratuitos

Estudo acompanhará participantes por três meses para avaliar os impactos de reduzir o tempo sentado em pessoas com doenças crônicas

Exames são destinados a pessoas que não tenham praticado atividades físicas (Foto: Gov Brasil)

Pessoas sedentárias que convivem com doenças como hipertensão, diabetes, obesidade ou colesterol alto podem participar de uma pesquisa da Universidade Federal Rural de Pernambuco (UFRPE) que vai investigar os impactos da redução do tempo sentado na saúde cardiovascular. Além do acompanhamento durante três meses, os voluntários terão acesso gratuito a exames cardiovasculares realizados pela equipe do projeto.

As inscrições estão abertas até dezembro de 2026 para maiores de 18 anos que não tenham praticado atividades físicas, como musculação ou caminhadas, nos últimos três meses e permaneçam sentados por pelo menos seis horas por dia.

A pesquisa é desenvolvida pelo grupo Isobreaks, ligado ao Departamento de Educação Física da UFRPE, no campus de Dois Irmãos, no Recife. O objetivo é avaliar quais estratégias são mais eficazes para reduzir os efeitos do comportamento sedentário em pessoas com fatores de risco cardiovascular.

Durante o estudo, os participantes serão orientados a diminuir o tempo sentado, seja permanecendo mais tempo em pé ou realizando exercícios específicos. A equipe também utilizará lembretes e ferramentas de acompanhamento para incentivar a mudança de hábito.

Os voluntários serão acompanhados por biomédicos, nutricionistas e educadores físicos da universidade. Ao longo de três meses, a equipe fará avaliações periódicas e monitoramento remoto para verificar possíveis melhorias em indicadores de saúde cardiovascular.

Segundo o doutorando em Ciências da Saúde Santhiago Valdés, estudos anteriores já apontaram benefícios da redução do sedentarismo para pessoas hipertensas, mas ainda há dúvidas sobre os efeitos em outros grupos de risco.

“Por isso, estamos incluindo outras comorbidades, como a própria obesidade e colesterol alto. Esperamos que estes indivíduos consigam obter uma circulação sanguínea melhor, garantindo, por exemplo, melhora no controle da diabetes e dos níveis de colesterol”, afirma.

De acordo com a universidade, participantes de edições anteriores relataram maior disposição para a prática de atividades físicas e alguns tiveram doenças cardíacas identificadas por meio de exames de Monitorização Ambulatorial da Pressão Arterial (MAPA) realizados durante a pesquisa.

As inscrições podem ser feitas até dezembro por mensagem no perfil @isobreaks, no Instagram, ou pelo telefone (81) 9 9330-9361, por ligação ou WhatsApp.

O projeto Isobreaks é coordenado pelos professores Aluísio Andrade Lima e Breno Farah e busca reduzir o tempo que pessoas sedentárias passam sentadas para melhorar indicadores de risco cardiovascular, como a pressão arterial.

Segundo o estudo ELSA-Brasil, a maior parte dos adultos brasileiros permanece entre nove e dez horas por dia em comportamento sedentário, condição associada ao aumento do risco de doenças crônicas e eventos cardiovasculares.