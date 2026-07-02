Batida entre caminhão e carro deixa um morto e três feridos, na PE-60, em Ipojuca

Colisão aconteceu na manhã desta quinta (2). Um carro de passeio colidiu com um caminhão que transportava tijolos

Sinistro aconteceu na manhã desta quinta (2) (Foto: Divulgação/CBMPE)

Um homem morreu e três ficaram feridos após um carro bater em um caminhão na manhã desta quinta (2), na PE-60 em Ipojuca, no Grande Recife. Em vídeos que circulam nas redes sociais, é possível ver o estado em que ficaram os veículos. O impacto foi tão forte que o carro de passeio, um automóvel da Fiat modelo Argo branco, teve o lado dianteiro esquerdo completamente destruído.

Na batida, o caminhão tombou na vegetação. Uma das vítimas precisou ser retirada das ferragens por uma equipe do Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco (CBMPE). Segundo a corporação, ele sobreviveu e foi atendido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU).

As outras duas vítimas sobreviventes também receberam atendimento pré-hospitalar no local pelas equipes do SAMU e foram conduzidas para unidades de saúde da região, informou o CBMPE.

O SAMU disse ter sido acionado por volta das 5h37. A corporação confirmou que atuou no socorro de dois homens, de 34 e 29 anos. O mais velho foi levado ao Hospital Dom Helder Câmara, em Ponte dos Carvalhos, no Cabo de Santo Agostinho, enquanto o mais novo foi atendido na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Ipojuca.

A quarta vítima já foi encontrada morta, e não teve identidade ou idade reveladas. O corpo estava preso às ferragens do caminhão, disseram os bombeiros. O Instituto de Criminalística (IC) esteve no local e realizou a perícia, divulgou o CBMPE, que informou que também realizou o desencarceramento e a retirada do corpo.