Pernambuco registra queda de homicídios e roubos no primeiro semestre de 2026, diz SDS

Número de Mortes Violentas Intencionais (MVIs) caiu 13%, enquanto Crimes Violentos contra o Patrimônio (CVPs - roubos) tiveram redução de 43% em comparação com o mesmo período do ano passado

De acordo com dados divulgados pela pasta, as Mortes Violentas Intencionais (MVIs) caíram 13% (Foto: Rafael Vieira/DP Foto)

Pernambuco registrou queda no número de homicídios e roubos no primeiro semestre de 2026, segundo a Secretaria de Defesa Social (SDS-PE). De acordo com dados divulgados pela pasta, as Mortes Violentas Intencionais (MVIs) caíram 13%, enquanto Crimes Violentos contra o Patrimônio (CVPs - roubos) tiveram redução de 43% em comparação com o mesmo período do ano passado.

De acordo com os dados da Gerência Geral de Análise Criminal e Estatística (GGACE) da SDS, foram 1.407 casos de MVIs registrados nos seis primeiros meses deste ano, contra 1.628 no mesmo período do ano passado, o que representou uma diminuição de 13,6%.

Sobre os Crimes Violentos contra o Patrimônio (CVPs), foram 9.153 casos registrados entre janeiro e junho. No mesmo recorte, em 2025, foram 16.230 – uma diminuição de 43,6%. O dado coloca 2026 como o ano com menos registros de CVPs desde 2011, diz a SDS.

Ainda assim, segundo o Atlas da Violência 2026, Pernambuco é o terceiro estado com a maior taxa de homicídios no Brasil. O estudo, que mapeia registros de violência ao redor do país, com dados que vão de 2014 a 2024, foi divulgado em maio deste ano.

No Brasil, a média de homicídios registrados por 100 mil habitantes é de 20,1. De acordo com o levantamento, Pernambuco está entre os 18 estados que apresentaram uma taxa de homicídios acima da média nacional, com 37,3 mortes por cada 100 mil habitantes