PF deflagra nova fase de operação para apurar desvio de recursos públicos

Medidas judiciais, autorizadas pelo Supremo Tribunal Federal (STF), estão sendo cumpridas no Distrito Federal, em Goiás e em Minas Gerais

Polícia Federal (Marcelo Camargo/Agência Brasil)

A Polícia Federal deflagrou, na manhã desta quarta-feira (1), a terceira fase da Operação Rent a Car, chamada de Operação Galho Fraco II. As medidas judiciais, autorizadas pelo Supremo Tribunal Federal (STF), estão sendo cumpridas no Distrito Federal, em Goiás e em Minas Gerais para coleta e preservação de elementos de prova.

Segundo informações do blog Camila Bomfim, do portal g1, pessoas ligadas ao deputado federal Sóstenes Cavalcante, líder do PL na Câmara dos Deputados, estão entre os alvos da operação. O parlamentar esteve na mira de uma etapa anterior da investigação.



A operação tem como objetivo aprofundar investigações relacionadas à suposta prática dos crimes de peculato, lavagem de dinheiro, fraude processual e organização criminosa.

Segundo a Polícia Federal, as investigações apontam “indícios de possível esquema envolvendo agentes públicos, particulares e pessoas jurídicas supostamente utilizadas para dar aparência de legalidade à movimentação de recursos públicos”.

Existem, ainda, indícios de possíveis tentativas de ocultação ou alteração de provas, o que pode caracterizar fraude processual.

Em fases anteriores da Operação Rent a Car, foram identificadas supostas irregularidades na contratação de empresa de locação de veículos com recursos da Cota para o Exercício da Atividade Parlamentar (CEAP). Já a fase atual, aprofunda as apurações sobre a movimentação e a destinação desses recursos.