Quadrilha que traficava cocaína em pallets de mamão papaia é alvo da PF em Pernambuco

Investigações que resultaram na Operação Papaia da PF, realizada na manhã desta quarta-feira (1°), tiveram início após a apreensão de 300 quilos de cocaína encontrados em dez pallets de mamão que partiu em voo do Aeroporto Internacional dos Guararapes, no Recife

Polícia Federal deflagrou operação nesta quarta (1º) (DIVULGAÇÃO/PF)

Uma organização criminosa envolvida com o tráfico internacional de drogas, que utilizava cargas de mamão papaia para esconder cocaína destinada ao exterior, foi alvo de uma operação da Polícia Federal na manhã desta quarta-feira (1º). As ações ocorreram em Petrolina, no Sertão de Pernambuco, e em João Pessoa, na Paraíba.

De acordo com a PF, a ofensiva cumpriu três mandados de busca e apreensão, sendo dois em endereços localizados em Petrolina e um na capital paraibana.

A apuração teve início depois que aproximadamente 300 quilos de cocaína foram encontrados escondidos em dez pallets de mamão papaia embarcados em um voo que partiu do Aeroporto Internacional dos Guararapes, no Recife.

Segundo a corporação, o grupo utilizava cargas destinadas à exportação alimentícia para tentar mascarar o transporte da cocaína e reduzir a possibilidade de detecção durante a fiscalização.

Os mandados cumpridos nesta quarta-feira tiveram como objetivo localizar documentos, equipamentos eletrônicos, registros financeiros e outros materiais que possam auxiliar na identificação de novos envolvidos, esclarecer a dinâmica da organização e reforçar o conjunto de provas já reunido pelos investigadores.

Os investigados poderão responder pelos crimes de tráfico internacional de drogas, associação para o tráfico e lavagem de dinheiro.

A Polícia Federal informou que o inquérito continua em andamento e que novas diligências poderão ser realizadas para ampliar a identificação dos integrantes da organização criminosa.