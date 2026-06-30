Corpo de adolescente de 15 anos é encontrado após três dias de buscas na Praia do Paiva

Daniel desapareceu no último domingo (28) durante banho de mar; corpo foi localizado nesta terça (30) a cerca de 2 km do local do afogamento

Equipe do CBMPE (Divulgação/Corpo de Bombeiros)

O Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco (CBMPE) confirmou, na tarde desta terça-feira (30), a localização do corpo do adolescente de 15 anos que estava desaparecido desde o último domingo (28), quando se afogou na Praia do Paiva, no Cabo de Santo Agostinho, na Região Metropolitana do Recife.

De acordo com a corporação, as buscas foram iniciadas logo após a confirmação do afogamento, ainda no domingo, e seguiram ao longo dos três dias seguintes. Foram utilizadas viaturas e embarcações, além de equipes de mergulho e de salvamento aquático.

O Corpo de Bombeiros também utilizou um drone e contou com o apoio da aeronave do Grupamento Tático Aéreo (GTA).

O corpo foi encontrado pela equipe de salvamento aquático, a aproximadamente 2 km de distância do ponto onde o adolescente desapareceu.