Mulher é morta a facadas pelo ex-companheiro em Ferreiros, na Mata Norte de Pernambuco

A mulher foi morta na manhã deste domingo (28), no Sítio Abreu, na zona rural de Ferreiros, na Mata Norte de Pernambuco

Viatura da PCPE (Foto: @delegaciadocabo)

Uma mulher de 28 anos, identificada como Nayane Kelly, foi assassinada a facadas na manhã deste domingo (28), no Sítio Abreu, na zona rural de Ferreiros, na Mata Norte de Pernambuco. O principal suspeito do crime é o ex-companheiro da vítima, que está foragido.

De acordo com informações da polícia, Nayane foi encontrada já sem vida dentro de uma propriedade rural, com diversas lesões provocadas por arma branca.

Segundo as investigações iniciais, Igor Bezerra da Silva não aceitava o fim do relacionamento e vinha perseguindo a ex-companheira. Na manhã deste domingo, ele teria cometido o feminicídio e fugido logo em seguida.

Policiais militares isolaram a área para a realização da perícia do Instituto de Criminalística (IC). Após os procedimentos, o corpo da vítima foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal (IML).

Em nota, a Polícia Civil de Pernambuco informou que o caso está sob a responsabilidade da 11ª Delegacia Seccional de Goiana. "As investigações seguem em andamento para localizar o suspeito e esclarecer todas as circunstâncias do feminicídio", afirmou a corporação.