Hélio dos Anjos detona atuação do Náutico contra o Goiás: "Pior jogo que comandei aqui"

Hélio dos Anjos, treinador do Náutico (Rafael Vieira / CNC)

O Náutico foi derrotado pelo Goiás neste domingo (28), no estádio Esportes da Sorte Aflitos, e chegou ao quinto jogo sem vitória na Série B, incluindo quatro derrotas nesse período. A má fase fez a equipe cair para a 12ª posição, com 20 pontos conquistados.

Em entrevista coletiva após mais um jogo sem resultado positivo, o técnico Hélio dos Anjos detonou a atuação do Timbu. O treinador alvirrubro atribuiu o revés para o Esmeraldino à crise técnica, admitindo ter sido o pior jogo da equipe sob o seu comando atuando em casa.

“Hoje foi crise técnica. Para mim, foi o pior jogo que eu comandei aqui dentro dos Aflitos. O desequilíbrio foi você ter três jogadores normais, na minha visão. Não vou citar nomes, mas jogadores normais tecnicamente e que fazem a função, mas que não são totalmente decisivos. Jogadores de complemento”, externou Hélio dos Anjos.

“Tendo um desequilíbrio técnico tão grande, é mais do que nunca responsabilidade do treinador. Não tivemos capacidade e nem tivemos lucidez, a gente sabe quem são os responsáveis pela lucidez. E eu sei que o responsável por eles estarem lá dentro sou eu. A responsabilidade de uma crise técnica em um jogo, que não foi só de um jogador, é do comando. Nós não podemos errar o que erramos em dois jogos fora de casa e você não fazer alguma coisa”, concluiu.

O Náutico voltará a atuar em casa no próximo compromisso pela Série B. No próximo domingo, 5 de julho, o Timbu recebe o Juventude pela 16ª rodada da Segundona.



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