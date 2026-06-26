Recife anuncia redução do expediente na segunda (29), dia do próximo jogo do Brasil

Conforme nota oficial da Prefeitura do Recife, o atendimento ao público será encerrado às 12h e apenas os serviços essenciais permanecerão com suas atividades em funcionamento

Sede da Prefeitura do Recife (Andrea Rego Barros / PCR)

A Prefeitura do Recife decidiu reduzir o expediente na segunda-feira (29) por causa do jogo da Seleção Brasileira na Copa do Mundo.

Conforme nota oficial, o atendimento ao público será encerrado às 12h. Apenas os serviços essenciais permanecerão com suas atividades em funcionamento como o Hospital da Mulher, a maternidade Barros Lima e as policlínicas do Ibura, de Afogados e Amaury Coutinho.

O Centro de Vigilância Ambiental e Controle de Zoonoses do Recife (CVA) terá plantão para atendimento de emergências envolvendo animais que ofereçam risco à saúde pública, das 8h às 17h, por meio mensagens ou ligações para o Whatsapp (81) 3355-7712.

Alguns serviços da Secretaria de Assistência Social e Combate à Fome (SAS) terão funcionamento diferenciado.

Os serviços essenciais seguirão funcionando normalmente, são eles: os Restaurantes Populares Josué de Castro e Naíde Teodósio, a Cozinha Comunitária do Gurupé, o Centro Popinho, o Abrigo Noturno Irmã Dulce, as Casas de Acolhimento e o Serviço Especializado em Abordagem Social de Rua (SEAS).

Já os Centros Arrecifes da Cidadania, o Centro de Referência em Segurança Alimentar e Nutricional (CRESAN), o Banco de Alimentos do Recife, os Centros de Referência da Assistência Social (CRAS), os Centros de Referência Especializados da Assistência Social (CREAS), a Central do Cadastro Único (CadÚnico), os Centros de Referência Especializados para a População em Situação de Rua (Centros POP) e o Centro Integrado de Atenção à População em Situação de Rua (CINPOP) estarão fechados a partir das 12h.