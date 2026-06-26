O mapa do hexa: veja o chaveamento da Seleção Brasileira até a final da Copa 2026

Veja o caminho do Brasil até a decisão da Copa do Mundo de 2026

Neymar, atacante da Seleção Brasileira (PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP)

O caminho do hexa! A Seleção Brasileira já tem um panorama do percurso que pode enfrentar no mata-mata da Copa do Mundo 2026. O cenário desenhado coloca o Japão como primeiro adversário no início da fase eliminatória e prevê uma sequência de confrontos de alto nível até uma eventual decisão em Nova York.

Na fase de 16 avos, marcada para 29 de junho (segunda-feira), às 14h, em Houston, o Brasil enfrentará o Japão, segundo colocado do Grupo F. O duelo abre a trajetória da Amarelinha em jogos de caráter eliminatório, onde qualquer erro pode significar a eliminação precoce.

Nas oitavas de final, o caminho fica mais complexo. Em Nova Jersey, no dia 5 de julho (domingo), às 17h, o Brasil pode cruzar com as seleções do grupo E ou I. Entre os cenários possíveis estão a Costa do Marfim e, dependendo da configuração final da chave, uma possível reedição de confrontos de alto peso contra França ou Noruega.

Se avançar, a seleção brasileira seguirá para Miami, onde disputará as quartas de final em 11 de julho (sábado), às 18h. Os possíveis adversários incluem Inglaterra, México e Croácia, seleções tradicionais em Copas do Mundo e conhecidas por sua competitividade em fases decisivas.

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A semifinal, marcada para 15 de julho (quarta-feira), às 16h, em Atlanta, projeta confrontos ainda mais exigentes. Argentina e Portugal aparecem entre os possíveis rivais, ao lado de outras equipes fortes distribuídas pelos grupos finais do torneio.

Em caso de classificação, a final está prevista para 19 de julho (domingo), às 16h, no MetLife Stadium, em Nova York. Do outro lado da chave, França e Espanha surgem como principais candidatos a uma vaga na decisão, desenhando a possibilidade de um duelo de gigantes no encerramento do torneio.

O caminho do Brasil, embora teoricamente favorável em termos de logística e chaveamento inicial, tende a se tornar progressivamente mais difícil, com possíveis confrontos contra potências europeias e sul-americanas a partir das fases finais.

Abaixo, confira o calendário detalhado da Seleção Brasileira no mata-mata:

Segunda fase (16 avos): Brasil x Japão

Data: 29 de junho (segunda-feira), às 14h

Local: Houston

Oitavas de final

Data: 5 de julho (domingo), às 17h

Local: Nova Jersey

Cenário: O adversário sairá dos cruzamentos entre os Grupos E e I. A Costa do Marfim está confirmada neste setor, que ainda aguarda a definição entre França e Noruega.

Quartas de final

Data: 11 de julho (sábado), às 18h

Local: Miami

Cenário: Cruzamento com os sobreviventes dos Grupos A e L. Inglaterra, México e Croácia surgem como os principais favoritos no setor.

Semifinal

Data: 15 de julho (quarta-feira), às 16h

Local: Atlanta

Cenário: Rota de colisão com classificados dos Grupos B, J e K, o que pode render clássicos contra Argentina ou Portugal.

Final

Data: 19 de julho (domingo), às 16h

Local: MetLife Stadium (Nova York)

Cenário: Caso chegue à decisão, o Brasil enfrentará um finalista do outro lado da chave, onde França e Espanha despontam como principais candidatas.

