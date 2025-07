Venda de fichas, longas filas e dificuldade no agendamento: os problemas para atualização do CadÚnico do Recife

Uma fila gigante se formou, nesta terça-feira (15), na Central de Atendimento do Cadastro Único, em Santo Amaro. Um dos problemas relatados foi a venda de fichas, considerado uma prática comum no local

De acordo com a Prefeitura do Recife, o atendimento foi afetado por instabilidades no sistema do Governo Federal (Foto: Rafael Vieira / DP Fotos)

Tem sido difícil realizar as atualizações do Cadastro Único (CadÚnico) no Recife. Relatos sobre dificuldades no agendamento pela internet, grandes filas e venda de vagas são comuns entre as famílias de baixa renda que procuram esse tipo de serviço.

Nesta terça (15), várias pessoas que estavam na longa fila da Central de Atendimento do Cadastro Único, em Santo Amaro, centro do Recife, contaram que uma mulher foi retirada do local por estar vendendo vagas para o atendimento.

“Essa prática é comum aqui na Central. De madrugada, as próprias pessoas em situação de rua que ficam por aqui, pegam um lugar na fila e começam a vender as vagas”, contou o motorista de aplicativo Felipe Lima, de 29 anos. “Hoje nós denunciamos à PM uma mulher que estava fazendo essa prática,” relatou. Ele precisou retornar três vezes, com a irmã, para conseguir ser atendido após problemas no sistema.

Ele e a irmã estiveram na Central na quarta-feira (9), mas não conseguiram ser atendimento por falta de vagas. Retornaram na segunda (14), mas o sistema estava com problema, fazendo com que eles retornassem nesta terça (15).

“Voltamos hoje (15), tivemos que enfrentar a fila novamente, que estava ainda maior por conta da falta de atendimento nos dias anteriores. Precisamos chegar às 3h50, novamente, para que minha irmã conseguisse ser atendida”, finalizou.

Ainda segundo ele, a população que chega de madrugada para garantir uma vaga na fila fica do lado de fora da Central, correndo risco de assaltos, pois o funcionamento da Central acontece às 7h.



Problemas no agendamento

Em outros relatos colhidos pelo Diario de Pernambuco, muitas pessoas afirmaram ter dificuldades para realizar o agendamento pela internet, por meio do Conecta Recife, para serem atendidas em uma das 16 unidades do Centro de Referência da Assistência Social (CRAS).

Além disso, segundo os relatos, a quantidade de vagas disponibilizadas diariamente nessas unidades são insuficientes para a demanda de cada bairro. “Como tive a minha aposentadoria suspensa, eu preferi vir para a Central porque, para agendar no bairro, eu iria passar mais de um mês para ser atendida”, relatou Berenice Ribeiro, de 74 anos, residente no bairro do Sancho.

“Como não posso passar todo esse tempo sem receber o meu dinheiro, preferi vir para cá.Tentei fazer o agendamento pelo Conecta Recife, mas quase não entra no aplicativo. Tem muita gente, aqui na fila, que tentou agendar por lá, mas também não conseguiu,” finalizou.

Segundo ela, a Prefeitura do Recife deveria aumentar o número de funcionários para dar maior agilidade no atendimento. “Vem muita gente todo o dia. Tem gente aqui que vem de lugares mais longe do que eu. A demanda aqui é muito grande,” avisou Berenice Ribeiro.

Por meio de nota, a Prefeitura do Recife informou que essa Central do CadÚnico, em Santo Amaro, tem registrado alta demanda devido à exigência do Governo Federal de atualização de cadastros de famílias unipessoais e à suspensão de benefícios como o Bolsa Família e o BPC para quem está com dados desatualizados há mais de 24 meses.

Além disso, segundo a Prefeitura, o atendimento também foi afetado por instabilidades no sistema federal, que passou por mudanças em março de 2025 e tem enfrentado falhas e manutenções programadas, como a que suspendeu os serviços na última sexta-feira (11) e provocou aumento no fluxo no início desta semana.

A Prefeitura ainda reforçou que vem investindo na qualificação da Central e segue monitorando a situação para garantir o atendimento à população com dignidade e organização. Além disso, o poder municipal afirmou que a Central de Cadúnico conta com o apoio da Guarda Municipal.