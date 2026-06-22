Vendedor de milho é morto a tiros no meio da rua em Casa Amarela, no Recife

Jovem de 24 anos estava na calçada quando homens desceram de um carro e dispararam contra ele

Vendedor foi morto com diversos disparos de arma de fogo (Foto: Reprodução/Instagram)

Um vendedor ambulante identificado como Eduardo Vitor de Andrade Lima, de 24 anos, foi assassinado a tiros enquanto vendia milho no bairro da Casa Amarela, na Zona Norte do Recife, na tarde desta segunda-feira (22). O crime teria sido cometido por quatro homens disfarçados.

O jovem, conhecido como “Galego do Camarão”, estava na calçada trabalhando quando quatro homens apareceram em um carro e dispararam diversas vezes contra ele. Eduardo Vitor morreu no local e uma outra vendedora acabou sendo atingida no abdômen por um dos disparos.

As polícias Civil e Militar, assim como o Instituto de Medicina Legal (IML), estiveram no local para atuar na ocorrência. A família do vendedor também compareceu e a mãe do jovem precisou ser levada para a Policlínica e Maternidade Professor Barros Lima, também em Casa Amarela, após passar mal com a informação da morte do filho.

A vendedora atingida também precisou ir para a mesma unidade de saúde para receber atendimento médico. A motivação do crime ainda é desconhecida.

