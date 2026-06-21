Adolescente de 15 anos é apreendido por suspeita de latrocínio contra jovem de 13

Polícia Civil apreendeu adolescente de 15 anos por suspeita de latrocínio registrado na última sexta (19) contra outro jovem de 13 anos

Crime foi registrado na rua Maria Wanderley de Queiroz (Reprodução/Google Street View)

A Polícia Civil de Pernambuco, por meio da Força-Tarefa de Homicídios da Região Metropolitana Norte, apreendeu um adolescente de 15 anos por suspeita de latrocínio contra outro jovem de 13 anos. O corpo da vítima tinha sido encontrado com ferimentos de arma de fogo no último sábado (19), no bairro do Fragoso, em Olinda.

Antes do crime, a vítima havia saído de casa portando uma pistola do pai, que é policial penal. Segundo informações preliminares, o jovem era usuário de drogas.

Por meio de nota, a Corregedoria Geral da Secretaria de Defesa Social também informou que vai instaurar um procedimento preliminar objetivando verificar eventual repercussão administrativa dos fatos.

De acordo com a Polícia Civil, foram recuperadas, junto com o menor infrator, as armas de fogo e as munições subtraídas da vítima na ocasião do crime. Após a realização dos procedimentos cabíveis, o adolescente foi encaminhado ao Ministério Público de Pernambuco (MPPE) e permanece à disposição da Justiça.