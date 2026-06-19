Pernambuco publica edital para o Exame Supletivo Anual 2026

As inscrições para o Exame Supletivo Anual 2026 da secretaria de educação de Pernambuco começam no dia 1º e vão até o dia 31 de julho

O Exame Supletivo é uma política pública de certificação para pessoas que desenvolveram as competências, habilidades e saberes em diferentes espaços formativos (Foto: Magnific)

A Secretaria de Educação do Estado (SEE) de Pernambuco publicou, nesta quinta-feira (18), o edital do Exame Supletivo Anual 2026. O exame é uma oportunidade para aqueles que desejam retomar os estudos ou obter a certificação de conclusão do ensino básico.

Os interessados devem se inscrever exclusivamente no site da SEE, a partir do dia 1º até o dia 31 de julho.

Podem participar pessoas que tenham, na data de realização da prova, 15 anos completos e não tenham concluído o Ensino Fundamental, ou 18 anos completos e não tenham concluído o Ensino Médio.

As inscrições são realizadas no site da SEE, através da aba “Supletivo Anual”, uma vez por ano em período especificado em edital.

Exame Supletivo

O Exame Supletivo é uma política pública de certificação para pessoas que desenvolveram as competências, habilidades e saberes em diferentes espaços formativos.

É também destinado às pessoas que frequentaram o espaço escolar durante algum tempo, mas não conseguiram concluir os estudos em nível fundamental e médio. É amparado legalmente através da LDBEN (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional), em seus artigos 37 e 38.

Mais informações podem ser adquiridas por meio dos canais de atendimento disponíveis como e-mail [email protected] ou pelos números de telefones (81) 3183-8375 / (81) 3183-8382 / (81) 3183-8392.