Moura Dubeux segue à frente da requalificação do Centro do Recife

Novo empreendimento da Moura Dubeux oferece soluções corporativas flexíveis e integra o maior projeto de requalificação urbana do Nordeste

O MD Corporate vai trazer uma nova dinâmica para os empreendimentos corporativos no Recife (Divulgação/Moura Dubeux)

Reunindo o que há de mais moderno em conveniência e infraestrutura corporativa, o MD Corporate, novo projeto da construtora pernambucana Moura Dubeux, chega para oferecer eficiência, tecnologia e presença para negócios de todas as vertentes. Localizado na Avenida Engenheiro José Estelita, na área central do Recife, o empreendimento reúne salas comerciais, lâminas corporativas, centro de convenções exclusivo e edifício-garagem integrado, distribuídos ao longo de dez pavimentos.

O MD Corporate conta com espaços que variam de 50 a 406 m², proporcionando flexibilidade para diferentes configurações e necessidades. A proposta atende desde profissionais que buscam escritórios privativos e escritórios boutique a startups e empresas que demandam andares integrados e uma infraestrutura de alto padrão.



Entre os diferenciais do projeto estão a fachada em vidro de alto desempenho, heliponto, vagas para carros elétricos, gerador full, nove elevadores de grande capacidade e sua localização estratégica, próxima aos polos médico, jurídico e tecnológico, além de importantes centros comerciais da cidade.



Além de impulsionar os negócios e trazer uma nova dinâmica para os empreendimentos corporativos no Recife, o MD Corporate faz parte do Novo Cais, o maior projeto de requalificação urbana do Nordeste. Eduarda Dubeux, Diretora Comercial da Moura Dubeux, comenta sobre o projeto paisagístico.

“O Novo Cais foi desenhado para integrar os pilares de negócios, conveniência, gastronomia e paisagismo de forma orgânica. Apostamos em fachadas ativas, trazendo lojas e serviços que oferecem conveniência e opções gastronômicas na base dos próprios edifícios. O projeto paisagístico do Novo Cais e de cada empreendimento foi pensado para criar um ambiente verde, agradável e propício para o bem-estar”, adiciona.

