Apac atualiza tendência de chuva para o fim de semana que antecede o São João

De acordo com a previsão, o Grande Recife deve ter final de semana de chuva fraca a moderada

Chuva no Recife (DP)

A Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac) divulgou, nesta sexta-feira (19), a tendência de chuva para os próximos dias.

De acordo com a previsão, o Grande Recife deve ter um fim de semana de chuva fraca a moderada. Veja os detalhes:

Mata Norte

Sábado (20/06): Fraca a moderada

Domingo (21/06): Fraca a moderada

Segunda (22/06): Fraca

Terça (23/06): Fraca

Quarta (24/06): Fraca

Metropolitana



Sábado (20/06): Moderada

Domingo (21/06): Fraca a moderada

Segunda (22/06): Fraca a moderada

Terça (23/06): Fraca

Quarta (24/06): Fraca

Mata Sul



Sábado (20/06): Moderada

Domingo (21/06): Fraca a moderada

Segunda (22/06): Fraca a moderada

Terça (23/06): Fraca

Quarta (24/06): Fraca a moderada

Agreste

Sábado (20/06): Fraca a moderada

Domingo (21/06): Fraca

Segunda (22/06): Fraca

Terça (23/06): Fraca

Quarta (24/06): Fraca

Sertão



Sábado (20/06): Fraca

Domingo (21/06): Sem chuva

Segunda (22/06): Sem chuva

Terça (23/06): Sem chuva

Quarta (24/06): Sem chuva

Fernando de Noronha



Sábado (20/06): Fraca

Domingo (21/06): Fraca a moderada

Segunda (22/06): Fraca a moderada

Terça (23/06): Fraca a moderada

Quarta (24/06): Moderada