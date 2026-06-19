Apac atualiza tendência de chuva para o fim de semana que antecede o São João
De acordo com a previsão, o Grande Recife deve ter final de semana de chuva fraca a moderada
Publicado: 19/06/2026 às 14:29
Chuva no Recife (DP)
A Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac) divulgou, nesta sexta-feira (19), a tendência de chuva para os próximos dias.
De acordo com a previsão, o Grande Recife deve ter um fim de semana de chuva fraca a moderada. Veja os detalhes:
Mata Norte
Sábado (20/06): Fraca a moderada
Domingo (21/06): Fraca a moderada
Segunda (22/06): Fraca
Terça (23/06): Fraca
Quarta (24/06): Fraca
Metropolitana
Sábado (20/06): Moderada
Domingo (21/06): Fraca a moderada
Segunda (22/06): Fraca a moderada
Terça (23/06): Fraca
Quarta (24/06): Fraca
Mata Sul
Sábado (20/06): Moderada
Domingo (21/06): Fraca a moderada
Segunda (22/06): Fraca a moderada
Terça (23/06): Fraca
Quarta (24/06): Fraca a moderada
Agreste
Sábado (20/06): Fraca a moderada
Domingo (21/06): Fraca
Segunda (22/06): Fraca
Terça (23/06): Fraca
Quarta (24/06): Fraca
Sertão
Sábado (20/06): Fraca
Domingo (21/06): Sem chuva
Segunda (22/06): Sem chuva
Terça (23/06): Sem chuva
Quarta (24/06): Sem chuva
Fernando de Noronha
Sábado (20/06): Fraca
Domingo (21/06): Fraca a moderada
Segunda (22/06): Fraca a moderada
Terça (23/06): Fraca a moderada
Quarta (24/06): Moderada