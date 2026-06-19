"Primeiro convocado home office do mundo", diz Lula sobre Neymar

O presidente Lula chama Neymar de "Primeiro convocado home office do mundo" (Fotos: Ricardo Stuckert / PR e Rafael Ribeiro / CBF)

Em tom de brincadeira, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou que o atacante Neymar seria o primeiro “convocado home office” da Seleção Brasileira, em referência à sua ausência recente dos gramados. O comentário aconteceu durante um evento realizado nesta sexta-feira (19), em Belo Horizonte (MG).

No discurso, realizado durante um evento de anúncio de investimentos em oncologia no SUS (Sistema Único de Saúde), em Belo Horizonte (MG), Lula abordou temas sociais, como a violência doméstica. O presidente criticou comportamentos que associam frustrações do cotidiano, incluindo derrotas no futebol, a agressões contra mulheres. “Mulher não é saco de pancada”, afirmou.

A declaração em relação a Neymar ocorreu enquanto o presidente conversava com um menino que acompanhava a cerimônia. Ao ser contestado pelo garoto, que afirmou que homens jogam melhor, Lula citou a jogadora Marta como exemplo e questionou quem seria o principal nome do futebol masculino atualmente. Ao ouvir “Neymar” como resposta, reagiu: “O Neymar não está nem jogando, cara”, antes de fazer a piada.

Ainda em tom descontraído, Lula afirmou que, no futuro, a Seleção Brasileira poderia ser formada por inteligência artificial, com “11 Pelés”.

Neymar se recupera de uma lesão muscular de grau 2 na panturrilha. Apesar de apresentar evolução no tratamento, o atacante não participou do jogo da Seleção Brasileira contra o Haiti, também nesta sexta-feira (19).