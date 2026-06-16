Em artigo no Diario, Raimundo Carrero compartilhou experiência após AVC

Escritor pernambucano Raimundo Carrero (Foto: Marina Torres/DP Foto)

As contribuições recentes de Raimundo Carrero para as páginas do Diario de Pernambuco não se limitaram às páginas do caderno Viver. Em maio de 2019, o escritor, que faleceu na manhã desta terça-feira (16), aos 78 anos, em decorrência de um câncer, publicou, na página de Opinião do jornal, um artigo que abordava um novo tratamento para sequelas de Acidente Vascular Cerebral (AVC).

Leia abaixo o texto na íntegra:

Novo tratamento para sequelas do AVC

Todos sabem, e quando escrevo todos estou me referindo aos meus leitores, escritores, editores, familiares, jornalistas, amigos, que em outubro de 2010 sofri um AVC isquêmico logo depois de ganhar o Prêmio São Paulo de Literatura, quando a minha carreira atingia um momento importante depois de mais de 50 anos de empenho com mais de 15 livros publicados, premiados, estudados – motivos de dois doutorados, 3 mestrados e várias monografias. Meu lado esquerdo foi fortemente atingido e minha mão esquerda inutilizada , com dedos fechados e duros. Um horror, sobretudo para quem também toca saxofone. Submeti-me, imediatamente, a rigorosos tratamentos de fisioterapia com carinho e profissionalismo.

Em 2016 sobreveio um outro AVC, desta vez mais leve. Continuei o tratamento na Clínica de Graças Dantas, no Parnamirim, mais tarde fui para a Clínica Rogério Antunes, no Torreão, onde as fisioterapeutas Vanessa, Amanda, Luiza e Carol foram sempre exemplares e maravilhosas. Um pouco depois fui para o Instituto de Tratamento da Coluna, na rua Padre Roma, com o mesmo cuidado e idêntica atenção com Moana, Thiago, Larissa, Poliana. Muitas vezes o tratamento ocorria concomitantemente. Todos eficientes e zelosos. tive melhoras e confortos. Ajoelho-me diante destes profissionais.

Mas somente agora, passados quase 10 anos, experimento a cura através de um novo tratamento para cura das sequelas do AVC através daquilo que chamam de neurobots, uma eficiente tecnologia criada por Vítor de Carvalho Hazin, Júlio César Dantas, Geraldo Gomes, Geraldo Pinto Lucas Macedo e David Botelho. O neurobots é uma tecnologia capaz de controlar equipamentos com o pensamento. Após o AVC, o paciente tem dificuldades para mover a mão mas ele pode imaginar ela se movendo. Então o que fazemos é reconhecer essa imaginação para abrir a mão novamente, com o neurobots. O paciente só precisa imaginar em mover a mão. Esse exercício deve ser feito 40 minutos por semana. Recebo o tratamento com Renata, Kaline e Eli. Ótimas. Carla cuida das dores nos quadris.