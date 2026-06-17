Jovem de 20 anos morre após cair de cavalo em Canhotinho, no Agreste de Pernambuco
Jovem de 20 anos sofreu a queda neste domingo (14) no Sítio Sem Terra, na zona rural de Canhotinho, no Agreste de Pernambuco; o óbito confirmado nesta segunda-feira (15), no Hospital Maria da Penha, em Lajedo
Publicado: 17/06/2026 às 10:21
Jovem de 20 anos morre após cair de cavalo em Canhotinho, no Agreste de Pernambuco (Foto:Reprodução/redes sociais)
Uma jovem de 20 anos, identificada como Janailza Marcolino de Melo, morreu nesta segunda-feira (15) após sofrer uma queda de cavalo no Sítio Sem Terra, na zona rural de Canhotinho, no Agreste de Pernambuco. O acidente aconteceu no domingo (14).
De acordo com informações repassadas à Polícia Civil, a jovem estava reunida com amigos e teria ingerido bebida alcoólica antes de montar no animal. Familiares relataram que, mesmo apresentando sinais de embriaguez, ela decidiu subir no cavalo.
Durante o percurso, Janailza teria perdido o equilíbrio e caído. Com o impacto da queda, ela sofreu ferimentos graves e foi socorrida inicialmente para uma unidade hospitalar de Canhotinho.
Devido à gravidade do quadro clínico, a vítima foi transferida para o Hospital Maria da Penha, no município de Lajedo, onde o óbito foi confirmado nesta segunda-feira.
Janailza Marcolino de Melo deixa um filho com menos de dois anos de idade.
Em nota, a Polícia Civil de Pernambuco informou que o caso foi registrado como morte a esclarecer e está sendo investigado pela 14ª Delegacia Seccional de Caruaru.
“As investigações seguem em andamento”, informou a corporação.