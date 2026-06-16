Pernambuco abre seleção para 500 bolsas de R$ 500 do ProUni-PE

Programa oferece auxílio mensal de R$ 500 para estudantes de graduação; inscrições seguem até 7 de julho

Inscrições para o proUni começam nesta terça-feira (16) (Foto: Rafa neddermeyer/Agência Brasil)

As inscrições para a nova seleção do Programa Pernambuco na Universidade (PROUNI-PE) começam nesta terça-feira (16) e seguem até o dia 7 de julho. Ao todo, serão ofertadas 500 bolsas mensais de R$ 500 para estudantes matriculados em instituições de ensino superior participantes do programa.

Segundo a Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação de Pernambuco (Secti-PE), 350 bolsas serão destinadas a estudantes de cursos das áreas de Ciência, Tecnologia, Engenharia e Matemática (STEM). As outras 150 vagas serão voltadas para alunos dos demais cursos de graduação.

Podem participar estudantes matriculados entre o primeiro e o penúltimo período da graduação, que tenham realizado o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) entre 2009 e 2025 e atendam aos critérios de renda previstos no edital.

O processo seletivo será realizado com base na média das notas obtidas no Enem. O resultado preliminar da primeira etapa está previsto para o dia 10 de julho. Já a classificação final deve ser divulgada em 14 de agosto.

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Do total de bolsas oferecidas, 20% serão reservadas para públicos prioritários definidos em lei. Entre eles estão professores da educação básica em exercício da docência, pessoas com deficiência, mulheres em situação de vulnerabilidade socioeconômica ou vítimas de violência doméstica, trabalhadores rurais em regime de economia familiar e integrantes de povos indígenas e comunidades quilombolas.

Atualmente, o programa atende estudantes matriculados em 23 instituições de ensino superior distribuídas em diferentes regiões do estado.

Serviço

PROUNI-PE - Seleção 2026.2

Inscrições: de 16 de junho a 7 de julho

Bolsas ofertadas: 500

Valor da bolsa: R$ 500 mensais

Resultado preliminar: 10 de julho

Resultado: 14 de agosto

Inscrições: prouni.secti.pe.gov.br