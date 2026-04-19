Recife anuncia prorrogação das inscrições para 260 bolsas gratuitas do Prouni e Protec

As 260 bolsas integrais do Prouni e Protec Recife oferecem oportunidades gratuitas em áreas estratégicas como tecnologia, saúde, infraestrutura e educação; as inscrições foram prorrogadas até o dia 30 de abril

Prouni Recife abre inscrições para 277 vagas gratuitas em cursos superiores. Foto: Facipe/ Divulgação ()

A Prefeitura do Recife prorrogou o período de inscrições para os programas Prouni Recife e Protec Recife, ampliando o prazo para participação até o dia 30 de abril.

Conforme a Secretaria de Educação, as inscrições são gratuitas e devem ser realizadas por meio do Portal da Educação do Recife.

Ao todo, estão sendo ofertadas 260 bolsas integrais, distribuídas entre cursos de licenciatura e formações técnicas.

No Protec Recife, são ofertados cursos técnicos em áreas estratégicas como Enfermagem, Análises Clínicas, Edificações, Saneamento, Cibersegurança e Banco de Dados.

As formações são realizadas em parceria com o Instituto Global Attitude, o Porto Digital e o Real Hospital Português, ampliando as oportunidades em setores com alta demanda no mercado de trabalho.

Já o Prouni Recife disponibiliza bolsas integrais para o curso de Licenciatura em Pedagogia, ofertado em parceria com a Universidade Católica de Pernambuco (UNICAP), contribuindo diretamente para a formação de novos professores e o fortalecimento da educação pública na cidade.

Os cursos contemplam áreas estratégicas como tecnologia, saúde, infraestrutura e educação, contribuindo para o desenvolvimento sustentável da cidade e ampliando oportunidades nos territórios.

A seleção levará em consideração o desempenho dos candidatos no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), podendo participar estudantes residentes no Recife, egressos da rede pública, que tenham realizado o Enem entre 2021 e 2025.