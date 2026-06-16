Homem é preso suspeito de dopar e abusar sexualmente da enteada de 16 anos em Caruaru

Adolescente chegou à escola apresentando sinais de sedação e relatou ter sido abusada sexualmente pelo padrasto; prisão preventiva foi cumprida nesta segunda-feira (15), no bairro de Vassoural, Caruaru, no Agreste de Pernambuco

Delegacia da Mulher, em Caruaru (Fotyo: Helia Scheppa/SEI)

Um homem foi preso nesta segunda-feira (15) suspeito de dopar e estuprar a própria enteada, uma adolescente de 16 anos, no bairro de Vassoural, em Caruaru, no Agreste de Pernambuco. A prisão preventiva foi cumprida por equipes da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (DEAM) após investigação iniciada na semana passada.

De acordo com informações da Polícia Civil, o caso começou a ser apurado na última terça-feira (9), quando a adolescente chegou à escola apresentando sinais de sedação. Na unidade de ensino, ela relatou ter sido vítima de abusos sexuais praticadas pelo padrasto, o que motivou o encaminhamento do caso à Delegacia da Mulher.

Segundo a delegada Érica Feitosa em entrevista ao Linha Direta Notícia, a jovem foi levada à delegacia ainda na terça-feira, mas não tinha condições de prestar depoimento.

“A ocorrência chegou na semana passada. Na terça-feira, a vítima estava extremamente sedada e relatou na escola que havia sido agredida pelo padrasto. Ela foi encaminhada para a delegacia, mas naquele momento não conseguimos realizar a oitiva em razão do seu estado”, explicou a delegada.

Diante da situação, o depoimento foi remarcado para a quinta-feira (11), quando a adolescente conseguiu detalhar os fatos investigados pela polícia.

“Na quinta-feira ela relatou com riqueza de detalhes tudo o que havia vivenciado. A partir disso, concluímos as diligências necessárias e representamos pela prisão preventiva do investigado, que foi deferida pelo plantão judiciário no sábado. Nesta segunda-feira demos cumprimento ao mandado”, afirmou Érica Feitosa.

Suspeita de substância na bebida

Durante o depoimento, a adolescente relatou que faz uso regular de medicamentos controlados, mas que percebeu uma reação diferente no dia dos fatos.

Segundo a delegada, a jovem contou que recebeu um copo d’água do investigado e percebeu um gosto estranho na bebida antes de consumi-la.

“A vítima informou que já faz uso de remédio controlado e que naquele dia se sentiu ainda mais entorpecida após receber um copo d’água do investigado. Ela disse que sentiu um gosto estranho, mas acabou bebendo. Depois disso, ficou bastante sedada”, detalhou.

A Polícia Civil investiga se alguma substância pode ter sido administrada para intensificar o estado de sedação da adolescente, o que poderá ser esclarecido ao longo das investigações.

Ainda de acordo com a delegada, as informações obtidas até o momento apontam que o suspeito estava residindo na casa da vítima havia cerca de 17 dias.

“A notícia que temos é que ele estava morando na residência há aproximadamente 17 dias. Ainda estamos apurando se o relacionamento com a mãe da adolescente já existia antes desse período ou se começou recentemente”, explicou.

Em nota, a Polícia Civil de Pernambuco informou que deu cumprimento a mandado de prisão, por meio da 4ª Delegacia da Mulher de Caruaru, em desfavor de um homem de 34 anos.

“Ele foi capturado no bairro de Vassoural, por ter mandado de prisão em aberto contra ele por estupro de vulnerável. Após realização dos procedimentos cabíveis, ele ficou à disposição da justiça”, declarou a corporação.

