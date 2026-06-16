Suspeita de atropelar grávida e fugir se recusou a fazer teste do bafômetro, diz polícia

O caso aconteceu na noite do domingo (14), na Rua Jornalista Edson Régis, no bairro do Ibura, Zona Sul do Recife; após atropelar grávida de sete meses e fugir sem presta socorro, a suspeita de 36 anos foi perseguida por motociclistas e presa em flagrante pela Polícia Militar de Pernambuco

Motorista atropela mulher grávida e foge; confira o vídeo da perseguição na zona sul do Recife (Reprodução/Redes)

Uma motorista de 36 anos, suspeita de atropelar uma mulher grávida de sete meses e fugir sem prestar socorro no bairro do Ibura, na Zona Sul do Recife, permaneceu em silêncio durante depoimento à Polícia Civil e se recusou a realizar o teste do bafômetro. A mulher foi presa em flagrante após ser perseguida por motociclistas e detida por policiais militares.

As informações foram repassadas pelo delegado Mário Melo em entrevista à TV Guararapes, nesta terça-feira (16).

Segundo ele, a suspeita exerceu o direito constitucional ao silêncio durante todo o interrogatório e não apresentou qualquer justificativa para ter deixado o local do atropelamento sem prestar assistência à vítima.

“Ela ficou em silêncio o tempo todo. O interrogatório foi assinado pelo advogado da autuada em flagrante. Ela não disse nada para justificar a fuga do local do crime”, afirmou o delegado.

Como aconteceu o atropelamento

O atropelamento aconteceu na noite do domingo (14), na Rua Jornalista Edson Régis, no trecho conhecido como "Ibura de Baixo".

De acordo com informações repassadas à Polícia por testemunhas, a vítima caminhava pela via acompanhada do marido e dos dois filhos, de 8 e 2 anos, quando foi atingida por um carro branco que trafegava em alta velocidade.

Após atingir a gestante, a motorista acelerou e fugiu sem prestar socorro. A mulher ficou caída no chão enquanto aguardava atendimento médico.

A vítima foi socorrida inicialmente para a Policlínica Arnaldo Marques, no Ibura. Devido às dores e aos ferimentos, ela precisou ser transferida para o Hospital Otávio de Freitas, no bairro de Tejipió, Zona Oeste do Recife.

Perseguição e prisão

Segundo relatos, a suspeita continuou dirigindo de forma perigosa por diversas ruas da região. Vídeos gravados durante a perseguição mostram o veículo em alta velocidade pela Avenida Dois Rios, invadindo uma ciclofaixa e colocando em risco ciclistas e pedestres.

Ainda de acordo com as testemunhas, a motorista chegou a passar próximo de um ciclista, que por pouco não foi atropelado.

Motociclistas que presenciaram a situação passaram a acompanhar o carro e acionaram a Polícia Militar.

A perseguição seguiu por várias vias da Zona Sul do Recife até a Avenida Recife. Imagens mostram o momento em que populares conseguem cercar o veículo, retiram a chave da ignição e impedem que a motorista continue a fuga até a chegada dos policiais militares.

Segundo o delegado Mário Melo, a suspeita não interrompeu a fuga por vontade própria.

“Ela foi impossibilitada de prosseguir. A todo momento não foi colaborativa. Mesmo após ter lesionado uma transeunte, poderia ter parado e prestado socorro, mas assim não fez. As imagens deixam claro que ela tentou fugir de maneira totalmente desgovernada, colocando outras pessoas em risco”, declarou.

Embriaguez, silêncio e objetos apreendidos

Após ser detida, a motorista foi conduzida para a Delegacia de Boa Viagem, onde acabou autuada em flagrante.

Embora tenha se recusado a realizar o teste do bafômetro, a Polícia Civil entendeu haver elementos suficientes para comprovar a embriaguez ao volante.

“O Código de Trânsito Brasileiro e a resolução do Contran permitem que a embriaguez seja atestada não apenas pelo teste do etilômetro. Ela pode ser comprovada por vídeos, imagens e provas testemunhais”, explicou o delegado.

De acordo com os depoimentos dos policiais militares, agentes da CTTU e testemunhas, a mulher apresentava forte odor etílico, fala embolada, comportamento agressivo e conversas desconexas.

Ainda segundo a polícia, ela teria desacatado os policiais militares que realizaram a abordagem.

“Segundo consta nos depoimentos, ela resistiu à detenção e desacatou o policiamento. Estava muito alterada e insatisfeita com a abordagem”, afirmou Mário Melo.

Durante a revista realizada no veículo, os policiais encontraram dois canivetes e um porrete com a inscrição “psicólogo”. Os objetos foram apreendidos.

“O que chamou atenção foi justamente o contexto. Dois canivetes e um porrete com a palavra psicólogo. É uma situação muito estranha”, disse o delegado.

A polícia informou ainda que a mulher já respondeu anteriormente a um processo criminal por ameaça.

A motorista, segundo Mario Melo, foi autuada em flagrante por lesão corporal culposa na direção de veículo automotor sob influência de álcool, cuja pena varia de dois a cinco anos de prisão.

Ela também foi autuada por contravenção penal em razão dos objetos encontrados no interior do veículo. Como a pena máxima do crime principal ultrapassa quatro anos, a autoridade policial não pôde arbitrar fiança e a suspeita foi encaminhada para audiência de custódia.

O caso seguirá sendo investigado pela Delegacia do Ibura, que analisará as imagens das câmeras de segurança e os vídeos gravados durante a perseguição para apurar todas as circunstâncias da ocorrência.

