A colisão frontal que deixou avô e neto morto ocorreu na manhã deste domingo (14), no quilômetro 94,9 da BR-428, em Santa Maria da Boa Vista, no Sertão de Pernambuco

Avô e neto morrem após colisão frontal entre carros na BR-428, no Sertão de Pernambuco (Foto: Ascom/PRF)

Um idoso de 62 anos, identificado como Domingos Nunes, e o neto, de 17 anos, morreram após sofrerem um acidente de trânsito na manhã deste domingo (14), na BR-428, no município de Santa Maria da Boa Vista, no Sertão de Pernambuco.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente aconteceu no quilômetro 94,9 da rodovia.

Segundo as informações, avô e neto seguiam em um veículo de passeio e, nas proximidades do trevo de acesso ao distrito de Vermelhos, tentaram acessar uma estrada vicinal, quando acabaram colidindo frontalmente com outro automóvel que trafegava pela rodovia.

Devido ao impacto da colisão, as vítimas ficaram presas às ferragens.

O Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco foi acionado para atender à ocorrência e realizar o resgate, mas avô e neto não resistiram aos ferimentos e tiveram os óbitos confirmados no local.

Ainda segundo a PRF, o condutor do outro veículo não sofreu ferimentos. Ele foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil para os procedimentos cabíveis.

A área foi isolada pela PRF para a realização dos trabalhos de perícia do Instituto de Criminalística (IC). Em seguida, os corpos foram encaminhados ao Instituto de Medicina Legal (IML).

Em nota, a Polícia Civil de Pernambuco informou que o caso, registrado como acidente de trânsito, está sob a responsabilidade da Delegacia de Santa Maria da Boa Vista.

“As vítimas foram a óbito no local e as investigações seguem em andamento”, destacou a corporação.